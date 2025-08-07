banner
Джеймс Кэмерон считает ИИ одной из трех экзистенциальных угроз: "Опасность апокалипсиса в стиле Терминатора существует"

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон считает искусственный интеллект одной из главных экзистенциальных угроз для человечества. Он думает, что сценарий Терминатора может стать близким к реальности.

Опасность ИИ, по его мнению, стоит наряду с ядерным оружием и уничтожением природной среды. Он объясняет, что современные боевые действия требуют чрезвычайно быстрого принятия решений, и в таких условиях человеческая реакция может быть недостаточно эффективной.

«Я действительно считаю, что все еще существует угроза апокалипсиса в стиле «Терминатора», когда искусственный интеллект сочетается с вооружением — вплоть до уровня ядерных систем, систем ядерной обороны, контрударов и всего такого», — говорит Кэмерон.

Именно поэтому, по его словам, все чаще возникает потребность в суперинтеллекте. Но даже если люди и будут оставаться в курсе событий, ошибки никто не отменяет — и это уже неоднократно ставило мир на грань масштабных международных инцидентов.

«Я вас предупреждал еще в 1984-м! Но вы не послушали», — шутит режиссер с намеком на премьеру «Терминатора» того года.

Вместе с тем Кэмерон не оставляет тему ИИ в творчестве. В следующем фильме «Аватар: Огонь и пепел» обещают выступить против искусственного интеллекта. Лента выйдет в прокат 19 декабря. В ней Сэм Уортингтон и Зои Салданья снова сыграют Джейка Салли и Нейтири, а новым врагом станет народ пепла — племя На’ви под предводительством Варанга (ее играет Уна Чаплин), объединившееся с полковником Кворичем.

«Мне кажется, мы сейчас на грани этапа человеческого развития, когда имеем три экзистенциальные угрозы: климат и общее разрушение природного мира, ядерное оружие и суперинтеллект. Все они как бы проявляются и достигают пика одновременно. Возможно, суперинтеллект — это ответ. Я не утверждаю этого, но вполне возможно», — резюмирует Джеймс.

Источник: Rolling Stone

