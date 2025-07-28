«Еще один миллиард Кэмерону»: вышел первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Серия фильмов об обитателях планеты Пандора продолжается лентой «Аватар: Огонь и пепел», которая, судя по первому трейлеру, подготовила нам увлекательную эпопею с напряженными боями, семейными трагедиями — и ноткой дежавю с «Путем воды».

Напомним, что за неделю до официального релиза трейлер «сбежал» в интернет — теперь нам предлагают взглянуть на тоже самое, но в хорошем качестве. Что согласитесь, довольно важно для таких фильмов, как кэмероновские «Аватары».

Триквел знакомит нас с двумя новыми племенами: Торговцами ветом и огненным кланом Людей пепла. В трейлере видно, как Джейк Салли (Сэм Уортингтон), Нейтири (Зои Салдана) и их семья На’ви вступают в ожесточенные воздушные бои с новым противником. Также возвращается зловещий полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг), который теперь носит драматическую боевую раскраску и, похоже, заключил союз с огненным племенем.

Уна Чаплин из «Игры престолов» предстает в роли новой злодейки — лидера клана Пепла по имени Варанг. В какой-то момент она говорит Кири (Сигурни Уивер): «Твоя богиня не имеет здесь власти».

Первый «Аватар», выпущенный в 2009 году, стал самым кассовым фильмом всех времен, собрав $2,9 млрд в мировом прокате. Его продолжение «Путь воды» 2022 года заняло третье место в этом же рейтинге с $2,3 млрд. Очевидно, триквел имеет все шансы повторить судьбу предшественников, и в комментариях к трейлеру уже требуют «еще одного миллиарда для Кэмерона».

«Вы увидите гораздо больше Пандоры, чем когда-либо прежде», — сказал Кэмерон на выставке D23 Expo 2024 года. «Это сумасшедшее приключение и праздник для глаз, но в нем также очень высокие эмоциональные ставки, больше, чем когда-либо прежде. Мы переходим на действительно сложную территорию для всех персонажей, которых вы знаете и любите».

Ранее Джеймс Кэмерон намекнул, что «Огонь и пепел» станет самым продолжительным фильмом в серии, но без точных цифр. «Путь воды» для сравнения имел хронометраж в 3 часа 12 минут.

«Короче говоря, у нас было слишком много отличных идей в первом акте «Пути воды»», — объяснял Кэмерон. «Фильм двигался, как скоростной поезд, и мы недостаточно углублялись в персонажей. Поэтому я сказал: «Ребята, нам нужно разделить его». «Огонь и пепел» на самом деле будет немного длиннее «Пути воды»».

В планах режиссера снять пять лент в серии («Аватар 4» выйдет 21 декабря 2029 года, «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года), однако он не исключал, что история может продолжиться уже без его участия. Кэмерон также нацелен экранизировать книги Чарльза Пеллегрино о Хиросиме, как только позволит график «Аватара». Если это таки произойдет, то история о ядерной бомбардировке японского города станет первым фильмом Кэмерона не о Пандоре со времен «Титаника» 1997 года.

«Аватар: Огонь и пепел» ждем в кинотеатрах 19 декабря 2025 года.

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Источник: Variety, THR