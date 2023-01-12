Джеймс Уэбб открыл свою первую экзопланету. LHS 475 b находится в 41 световом году от нас и составляет 99% диаметра Земли

LHS 475 b – первая экзопланета, существование которой подтвердил телескоп Уэбба. Она находится в 41 световом году от нас в созвездии Октант, а ее размеры — почти такие, как у Земли.

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Команда астрономов из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса под руководством Кевина Стивенсона и Джейкоба Лустиг-Ягера впервые заметила признаки экзопланеты-кандидата при изучении данных спутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Однако именно спектрограф ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec) подтвердил ее существование, наблюдая два транзита LHS 475 b перед материнской звездой.

«Несомненно, планета существует. Первые данные Уэбба это подтверждают», — заявил Лустиг-Ягер в пресрелизе NASA.

Как отмечает космическое агентство, среди работающих сегодня телескопов (как наземных, так и орбитальных) только Уэбб обладает необходимым разрешением, чтобы точно характеризовать атмосферы экзопланет размером с Землю (диаметр LHS 475 b составляет 99% диаметра нашей планеты). Исследовательская группа по-прежнему работает над тем, чтобы определить, какая атмосфера находится на вершине скалистой массы, используя анализ ее спектра пропускания.

«Есть некоторые атмосферы земного типа, которые мы можем исключить. У нее не может быть толстой атмосферы с преобладанием метана, подобной атмосфере Титана, спутника Сатурна», — объяснил Люстиг-Егерь.

Команда также отмечает, что, хотя, возможно, у планеты нет атмосферы, есть некоторые ее составы, которые не были исключены, например, атмосфера из чистого углекислого газа.

«Вопреки здравому смыслу атмосфера, состоящая из 100% углекислого газа, настолько компактна, что ее очень сложно обнаружить», — сказал Люстиг-Егер.

Исследователи также подтвердили, что планета проходит орбиту всего за два дня, информацию об этом почти мгновенно обнаружила точная кривая блеска Уэбба. Хотя LHS 475 b находится ближе к своей звезде, чем любая другая планета в нашей солнечной системе, температура ее красного карлика в два раза меньше, чем температура Солнца. Именно поэтому исследователи надеются, что экзопланета все еще может иметь атмосферу.

Источник: NASA, Engadget