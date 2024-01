EA наконец-то выпустила Plants vs. Zombies 3. От анонса прошло 5 лет

Прошло почти пять лет с тех пор, как EA анонсировала треть популярной мобильной игры Plants vs. Зомби. И вот Electronic Arts сообщила, что Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia (PvZ3) вышла в ранний доступ в некоторых странах, таких как Великобритания, Нидерланды, Австралия, Филиппины и Ирландия.

Как и предыдущие части, PvZ3 – это игра в жанре tower defense, где нужно использовать анимированные растения и защититься от орды зомби. EA заявляет, что в игре появятся «новые персонажи и вернувшиеся», а геймплей отражает «классическую борьбу первой игры». PvZ3 бесплатная, но будут микротранзакции.

Оригинальная игра Plants vs. Zombies вышла на ПК и Mac в 2009 году, а затем и на мобильные устройства. В 2011 году ее разработчика PopCap Games выкупила EA и выпустила Plants vs. Зомби 2 в 2013 году. Приблизительно в то же время игра перешла от фиксированной платы в $2,99 к условно-бесплатному формату игры.

EA заявляет, что PvZ3 станет доступным в большем количестве стран «позднее», пока она собирает отзывы в течение периода «мягкого запуска».