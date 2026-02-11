tradfi
Экономия до $100: "Укрпошта" отменила плату за возврат международных посылок

Вадим Карпусь

«Укрпошта» изменила правила международной доставки, и для тех, кто отправляет посылки за границу, это действительно хорошая новость. Теперь если адресат за пределами Украины не заберет отправление, компания бесплатно вернет его обратно отправителю. Об этом сообщила пресс-служба оператора.


Речь идет обо всех типичных ситуациях, которые часто случаются с международными отправлениями. Например, человек не пришел на почту, отказался получать посылку или доставка сорвалась по другим причинам. Раньше в таких случаях отправитель рисковал не только товаром, но и деньгами — за обратную логистику приходилось платить отдельно. В среднем это стоило от $30 до $100 в зависимости от веса и страны назначения. Теперь этого платежа не будет: либо посылка доходит до получателя, либо без дополнительных расходов возвращается в Украину.

Новые условия стали возможными благодаря договоренностям с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза, в который входит «Укрпошта». Фактически оператор согласовал новый подход с зарубежными почтовыми службами, чтобы снять с клиентов один из самых болезненных финансовых рисков.

Для обычных людей это означает простую вещь: если вы отправили подарок родственникам за границу, а его не забрали, вам не придется второй раз платить — уже за возврат. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов это еще важнее. В международной торговле стоимость доставки часто решает все — особенно когда маржа небольшая. Дополнительные $30-100 за возврат могли «съесть» прибыль или даже загнать сделку в минус. Теперь этого риска нет, и планировать продажи за границу становится проще.


В «Укрпочте» объясняют, что это часть более широкого курса. Компания пытается убрать лишние барьеры и сделать международную логистику более предсказуемой — независимо от того, идет ли речь о личной посылке или коммерческом отправлении.

Генеральный директор «Укрпошта» Игорь Смелянский подчеркнул:

«Украинским бизнесам сейчас трудно: расходы на топливо для генераторов и отопления увеличиваются, а конкуренция на мировом рынке растет. Поэтому мы в «Укрпочте» хотим поддержать наших клиентов и сделать так, чтобы украинский экспорт рос».

Напомним, как член Всемирного почтового союза «Укрпошта» доставляет отправления в более 230 стран и территорий мира. Ее партнерская сеть национальных операторов охватывает более 660 тыс. почтовых отделений. То есть новые правила фактически будут работать по всему глобальному маршруту украинских посылок.

Источник: ukrinform

