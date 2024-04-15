Экс-босс Blizzard предлагает давать чаевые разработчикам игр — $10-20 к основной покупке

Майк Ибарра, который ранее возглавлял Blizzard, написал в Twitter, что иногда испытывает желание заплатить немного больше денег за игру, в качестве благодарности ее разработчикам.

Он предлагает, чтобы при покупке игры высвечивалась дополнительная опция, которая позволит к основной цене добавить еще $10-20 в качестве чаевых непосредственно самим разработчикам.

«В конце игры я часто думаю о том, какой замечательный опыт получил. И возникает желание дать этим людям еще 10-20 долларов, потому что этот опыт стоил больше начальных 70 долларов. И с меня не пытались требовать по центу каждую секунду», — пишет Ибарра.

По словам экс-руководителя Blizzard подобные ощущения вызывают такие игры, как HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring и тому подобное.

«Знаю, что 70 долларов — это для некоторых слишком много, но такой вариант как чаевые в конце игры, я хотел бы получить. Некоторые игры такие особенные».

Ибарра понимает, что многим его идея не придется по душе, поскольку все «устали» от чаевых и в других отраслях. На самом деле в комментариях его предложение восприняли неоднозначно: кто-то говорит, что и так тратит слишком много на видеоигры; другие добавляют, что некоторые платформы (такие, как itch.io) уже предлагают подсказки, а небольшие инди-разработчики часто используют устоявшиеся платформы для пожертвований. Также пишут, что любой дополнительный доход «неизменно окажется в карманах издателей», а не у самих разработчиков.

Остальные в целом поддержали идею, особенно ввиду последних трудностей в индустрии — увольнения тысяч работников и закрытия студий (только в 2023 году игры «потеряли» более 6100 рабочих мест).