Электрический хэтчбек Mini Electric Pacesetter inspired by JCW станет автомобилем безопасности Formula E

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Вслед за Formula 1, пополнившей парк автомобилей безопасности специальной версией Aston Martin Vantage, обновляет свой парк и электрическая серия Formula E. Естественно, автомобиль безопасности в данных гонках так же должен будь электрическим. На некоторых этапах чемпионата мира 2020/21 гг. компанию BMW i Roadster Safety Car составит специальная заряженная версия Mini Electric Pacesetter.

Полное имя нового автомобиля – Mini Electric Pacesetter inspired by JCW и он должен дебютировать на грядущем двойном этапе в Риме, который пройдет уже 10-11 апреля 2021 г.

Mini Electric Pacesetter использует слегка прокаченный электрический привод гражданской модели Mini Cooper SE, развивающий мощность 184 л.с. и крутящий момент 280 Н×м. Снаряженная масса автомобиля составляет 1230 кг, что на 130 кг меньше, чем у SE, несмотря на установленный в салоне каркас безопасности, новый аэродинамический обвес и блок специальной сигнализации на антикрыле. Емкость батареи Safety Car не указана, в то время как у Mini Cooper SE она составляет 32,6 кВт×ч. Mini Electric Pacesetter разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с против 7,3 с у SE-версии. Так же от стандартной версии отличается тормозная система, колесные диски и шины, аналогичные тем, что используется на болидах Formula E.

При создании автомобиля широко применялись технологии трехмерной печати. Напечатано антикрыло, несущее блок проблесковых огней, и ряда элементов салоне – часть передней панели, вставка на руле, элементы центральной консоли, дверные панели, съемные подушки сиденья водителя.

Водитель автомобилей безопасности Formula E Бруно Корреа сравнил свою новую рабочую машину с заряженным картом, отметив подвижность, производительность и крутой внешний вид Mini Electric Pacesetter inspired by JCW.