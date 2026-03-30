

Трейлер "Гарри Поттера" стал самым популярным в истории HBO: 277 млн просмотров за два дня

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Трейлер "Гаррі Поттера" став найпопулярнішим в історії HBO: 277 млн переглядів за два дні

Трейлер «Гарри Поттера» — нового сериала от HBO — побил рекорд, как самый популярный в истории компании. За первые 48 часов видео собрало 277 млн просмотров со всех платформ.


Будущее шоу, основанное на произведениях Джоан Роулинг, снова вернет зрителей к истории «мальчика, который выжил», но предложит больше деталей из книг. Дебютный эпизод «Гарри Поттера» выйдет 25 декабря 2026 года, остальные серии первого сезона будут выпускать раз в неделю.

Первый сезон, как и фильм, получил название «Гарри Поттер и философский камень», что соответствует книге 1997 года. Нас снова познакомят с трио главных героев, а также другими учениками и преподавателями Хогвартса, однако уже в новом воплощении: от актеров Доминика Маклафлина (Гарри), Арабеллы Стэнтон (Гермиона), Алистера Стаута (Рон), Локса Пратта (Драко Мелфой), а также Джона Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Ника Фроста (Рубеус Хагрид) и Паапы Эссиеду (Северус Снейп).


Ожидается, что новый «Гарри Поттер» адаптирует по книге на каждый из семи сезонов, а производство займет десятилетие. Впрочем, ожидать, что сериал будет выпускать новые эпизоды каждый год, не следует — по крайней мере, по словам босса HBO Кейси Блойса. Хотя он намекнул, что сценарии второго сезона уже готовятся, а съемки будут организовывать максимально быстро, учитывая взросление актерского состава.

Шоураннером выступила Франческа Гардинер («Наследники»), а несколько эпизодов срежиссировал Марк Майлод («Игра престолов»). К работе также привлечены сама Роулинг и продюсер оригинальных фильмов Дэвид Хейман.

Актеры сериала «Гарри Поттер» получили «серьезную охрану» после угроз смерти новому Снейпу

Источник: Screen Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые сезоны сериала "Проблема 3 тел" выйдут в сокращенной версии
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Тарантино и Сталлоне снимут сериал о гангстерах 1930-х годов
Шоураннер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" подтвердил 2 сезон с "большими" масштабами
Hulu отменил перезапуск сериала "Баффи — истребительница вампиров"
В Шотландии сводят с рельсов реальный "Хогвартский экспресс" из-за устаревших технологий
Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером
Актеры сериала "Гарри Поттер" получили "серьезную охрану" после угроз смерти новому Снейпу
На Netflix вышел новый сериал ужасов от создателей "Очень странных дел"
Второй сезон "Ван Пис" получил 100% на Rotten Tomatoes: третий — выйдет "максимально скоро"
Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов
Джордж Мартин анонсировал спектакль "Игра престолов: Безумный король", приквел об отце Дейенерис
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
"Рыцарь семи королевств" покажет одного из самых известных Ланнистеров во 2 сезоне
Сериал "Одни из нас" представил актрис Льва и Яры для 3-го сезона
В трейлере сериала "Повелитель мух" новый Драко из "Гарри Поттера" объявляет борьбу за власть
Трейлер финала "Пацанов" показывает Хоумлендера в Белом доме
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Сериал "Светлячок" / Firefly получит продолжение с оригинальными актерами: но есть нюанс
Боссы Amazon не хотели завершать сериал "Пацаны" на 5-м сезоне, но Эрик Крипке перехитрил их
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить