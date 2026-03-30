Трейлер "Гарри Поттера" стал самым популярным в истории HBO: 277 млн просмотров за два дня

Трейлер «Гарри Поттера» — нового сериала от HBO — побил рекорд, как самый популярный в истории компании. За первые 48 часов видео собрало 277 млн просмотров со всех платформ.





Будущее шоу, основанное на произведениях Джоан Роулинг, снова вернет зрителей к истории «мальчика, который выжил», но предложит больше деталей из книг. Дебютный эпизод «Гарри Поттера» выйдет 25 декабря 2026 года, остальные серии первого сезона будут выпускать раз в неделю.

Первый сезон, как и фильм, получил название «Гарри Поттер и философский камень», что соответствует книге 1997 года. Нас снова познакомят с трио главных героев, а также другими учениками и преподавателями Хогвартса, однако уже в новом воплощении: от актеров Доминика Маклафлина (Гарри), Арабеллы Стэнтон (Гермиона), Алистера Стаута (Рон), Локса Пратта (Драко Мелфой), а также Джона Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Ника Фроста (Рубеус Хагрид) и Паапы Эссиеду (Северус Снейп).





Ожидается, что новый «Гарри Поттер» адаптирует по книге на каждый из семи сезонов, а производство займет десятилетие. Впрочем, ожидать, что сериал будет выпускать новые эпизоды каждый год, не следует — по крайней мере, по словам босса HBO Кейси Блойса. Хотя он намекнул, что сценарии второго сезона уже готовятся, а съемки будут организовывать максимально быстро, учитывая взросление актерского состава.

Шоураннером выступила Франческа Гардинер («Наследники»), а несколько эпизодов срежиссировал Марк Майлод («Игра престолов»). К работе также привлечены сама Роулинг и продюсер оригинальных фильмов Дэвид Хейман.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Screen Rant