До 18% выше производительность в играх: как работает iBOT от Intel

Журналисты Tom’s Hardware узнали, как работает новый инструмент на процессорах Intel Core Ultra 200S Plus Binary Optimization Tool (iBOT).





Авторы материала отмечают, что iBOT подобен Prism от Microsoft или же Rosetta от Apple, однако вместо переноса набора инструкций с одной архитектуры на другую, он оптимизирует приложения на x86 для более эффективной работы процессоров Intel. Он стал одной из ключевых особенностей CPU Core Ultra 7 270K Plus йCore Ultra 5 250K Plus.

Повышение производительности в играх

Хотя оба процессора демонстрируют повышение производительности благодаря кремнию, по крайней мере часть повышения производительности в играх обеспечивает iBOT. Сейчас эту функцию поддерживают лишь 12 игр. Однако, как заявляют в Intel, функция входит в долгосрочную стратегию компании и будет использоваться в процессорах следующих поколений.

Авторы издания протестировали работу iBOT в 10 играх и пообщались с представителем Intel Робертом Халлоком чтобы лучше понять алгоритмы работы новой функции. С точки зрения чисто производительности, iBOT обеспечивает повышение средней частоты кадров примерно на 8% на Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Однако в отличие от Application Optimization (APO), рост производительности гораздо стабильнее. Например, в игре Shadow of the Tomb Raider рост достигает на 270K Plus 18%.





Технология не обеспечивает общего повышения производительности процессора, однако с ее помощью Intel может эффективно увеличить IPC.

В некоторых играх производительность значительно возросла, а в других — вообще не изменилась. Тестовый стенд, который использовался, включал RTX 5090 FE. Тестирование проводилось в разрешении 1080p с использованием настроек Ultra и High без масштабирования или генерации кадров. В обоих тестах APO оставался включенным.

В среднем Core Ultra 5 250K Plus продемонстрировал улучшение на 8,3% при использовании iBOT. В то же время Core Ultra 7 270K Plus продемонстрировал улучшение на 7,5%. Для процессора Core Ultra 5 250K Plus рост производительности в большинстве игр составлял от 7% до 10%. Наилучший результат продемонстрировала Remnant 2 с ростом производительности на 10,9%. Между тем Cyberpunk 2077 продемонстрировал рост всего на 1,8%.

Процессор Core Ultra 7 270K Plus продемонстрировал значительное улучшение производительности в Shadow of the Tomb Raider и Hogwarts Legacy. В первой игре при включенном iBOT производительность выросла на 18%, во второй — более чем на 12%. В то же время улучшение в Final Fantasy XIV составило лишь 5%, тогда как в 250K Plus оно составляло 9%. В Hitman 3 270K Plus почти не продемонстрировал улучшения, тогда как 250K Plus улучшение с включенным iBOT составляло почти 6%.

Остальные результаты почти одинаковы для обоих процессоров. С включенным iBOT тестировщики также увидели незначительное повышение энергопотребления и температуры и немного лучшую эффективность, однако разница незначительна.

Как работает iBOT

После написания исходного кода он отправляется в компилятор для преобразования в бинарный файл. Поскольку компилятор ориентирован на соответствующую архитектуру, бинарный файл x86 не может работать на платформе ARM и наоборот. После завершения компиляции разработчики переходят к оптимизации кода. Тестируется его производительность. Затем они возвращаются к исходному коду, перекомпилируют его и продолжают цикл до того момента, пока не получат бинарный файл, оптимизированный под всю платформу.

Однако x86 очень широкая платформа, которая включает сотни процессоров x86 с различными конфигурациями. Поэтому оптимизация под одну платформу может осуществляться в ущерб другой. iBOT призван уменьшить подобные неэффективности без необходимости переписывания исходного кода. Он создает бинарный файл, оптимизированный под конкретную архитектуру Intel вместо того, чтобы обращаться к разработчику с просьбой оптимизировать и перекомпилировать новый бинарный файл.

В первом случае речь об аппаратной оптимизации или HWPGO. В процессорах Arrow Lake Refresh и во всех будущих процессорах Intel используются аппаратные счетчики производительности. Они фиксируют ошибки кэша, ошибочные программирования ветвлений, спинлоки и аппаратные прерывания.

Кроме этого существует уровень трансляции. Если определенные инструкции неэффективны, Intel вынужден их переделывать. Это можно сделать, вернувшись к исходному коду, однако тогда надо убеждать разработчика тратить время и деньги на оптимизацию для конкретной архитектуры, а затем выпускать новый бинарный файл, оптимизированный для одной архитектуры, однако не для другой. Вместо этого Intel оптимизирует, используя производственный бинарный файл и переводя инструкции в режиме реального времени во время выполнения. Именно это делает iBOT. Затем Intel объединяет эти оптимизации в профиль, отправляет его и все.

Например, если ядру необходимы данные из кэша, а их там нет, оно вынуждено ждать несколько тактов, пока не получит эти данные. Это снижает производительность на такт. iBOT имеет значительный потенциал для улучшения IPC. Каждый раз при ошибке кэша, ошибочном прогнозировании ветвления или спинлоке IPC немного снижается. Когда iBOT удается получить правильные данные, правильное ветвление или избежать лишнего ожидания, IPC увеличивается. В сумме это обеспечивает улучшение общей производительности.





По результатам тестирования в Geekbench 6 наблюдалось приблизительно 3% повышения производительности в многопотоковом режиме и около 5% роста в однопотоковом. Однако потенциал iBOT будет зависеть от того, будет ли Intel и в дальнейшем развивать этот инструмент. и будет ли добавлять новые возможности для оптимизации.

Ранее мы писали, что Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.

Источник: Tom’s Hardware