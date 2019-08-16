Электрокроссовер Audi e-tron стал первым электромобилем, получившим высшую оценку безопасности Top Safety Pick+ от IIHS (видео краш-тестов)





Электрокроссовер Audi e-tron стал первым электромобилем, получившим высшую оценку безопасности (2019 Top Safety Pick+) от американского Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS).

Организация провела целый ряд краш-тестов во время которых этот электромобиль показал отличные или хорошие результаты , причем в базовой комплектации. Ниже вы можете увидеть, как Audi e-tron проходил эти тесты:









Эксперты отметили работу системы автоматического торможения, которая позволила полностью избежать столкновения с пешеходом при тестировании на скорости 25 миль/ч и кардинально снизила скорость при тестировании на скорости 12 миль/ч. Также в отчете были упомянуты LED-фары Audi e-tron с функцией автоматического переключения между дальним и ближним светом для большей безопасности водителей встречного транспорта.

Интересно, что в 2017 году седан Tesla Model S лишь немного не дотянул до высшей награды IIHS. Кроссовер Tesla Model X не тестировался данной организацией, а компактный седан Tesla Model 3 как раз тестируют в данный момент, но момент уже упущен и при удачном исходе он сможет стать только вторым электромобилем с такой наградой.

Источник: IIHS