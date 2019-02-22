Институт дорожной безопасности IIHS провел тестирование систем автоматического торможения компактных кроссоверов, худший результат показал BMW X1 [видео]

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На прошлой неделе страны Евросоюза и Япония подписали соглашение о намерении сделать автоматические системы торможения обязательными для легковых автомобилей (в Европе новый стандарт начнет действовать с 2022 года, а в Японии — с 2020 года).

В этом свете очень интересно взглянуть на ситуацию с подобными системами в автомобилях текущего поколения, благо такую возможность нам предоставил Страховой институт дорожной безопасности, который провел тест IIHS Pedestrian Crash Test среди 11 компактных кроссоверов разных автопроизводителей.

Напомним, что принятые Европой и Японией правила подразумевают, что все новые автомобили должны быть оборудованы датчиками, определяющими расстояние до пешехода или объекта. Предполагается, что система активирует экстренное торможение на скорости 60 км/ч или менее, если сочтет столкновение неизбежным и если водитель сам не примет вовремя нужных мер.

В тесте IIHS Pedestrian Crash Test используется три сценария типичных столкновений (пешеход переходит дорогу с правой обочины, ребенок выбегает из-за двух припаркованных автомобилей и пешеход идет по правой обочине параллельно движению) и три варианта скорости движения (20 км/ч и 40 км/ч для первых двух сценариев и 40 км/ч и 60 км/ч для третьего сценария). Каждый сценарий повторяется пять раз, тесты проводятся на сухом асфальте.

Итак, в результате теста актуальные модели получили следующие оценки:

Превосходный уровень : Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40

: Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и Volvo XC40 Продвинутый уровень : Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan Rogue

: Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan Rogue Базовый уровень : Mitsubishi Outlander

: Mitsubishi Outlander Без оценки: BMW X1

Худшим испытуемым неожиданно оказался премиальный BMW X1, который провалил все три сценария, несмотря на наличие системы Daytime Pedestrian Detection. Данные уже переданы немецкому производителю, который наверняка предпримет меры по более тонкой настройке своей системы автоматического торможения.

Источник: Motor1, IIHS