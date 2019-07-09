Электромобиль Mini Electric представлен официально: мощность 135 кВт, батарея 32,6 кВтч, запас хода 235-270 км (WLTP) и начало продаж в 2020 году по цене от $30 тыс.





Немецкий автопроизводитель BMW представил серийный электромобиль Mini Electric (Mini Cooper SE). Новинка основана на ДВС-версии модели, так что дизайн, габариты, оформление салона и другие характеристики практически идентичны (с небольшими исключениями). К примеру, высота электромобиля всего на 18 мм выше, а вес — всего на 145 кг больше.

Трехдверный переднеприводный Mini Electric получил разработанный BMW электродвигатель с мощностью 135 кВт (184 л.с.) и крутящим моментом 270 Нм. Разгон от 0 до 60 км/ч занимает 3,9 секунды, от 0 до 100 км/ч — 7,3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Водителю доступно четыре режима эффективности (Standard, Sport, GREEN и GREEN+) и два уровня настройки рекуперации, которые позволяют подобрать режим движения, в котором для управления динамикой достаточно всего одной педали газа.

Батарея Т-образной формы интегрирована в пол (она размещена между передними и под задними сидениями, что позволило сохранит пространство для ног), она собрана из 12 модулей суммарной емкостью 32,6 кВтч. По заверениям производителя, полного заряда батареи достаточно для преодоления от 235 до 270 км (WLTP) в зависимости от стиля вождения и дорожных условий. Батарея поддерживает скоростную зарядку мощностью до 50 кВт, в этом режиме 80% емкости набирается за 35 минут. Зарядный коннектор размещен над задним правым колесом.

В базовую комплектацию входят LED-фары, цифровая приборная доска с 5,5-дюймовым экраном, двухзонный кондиционер, обогрев салона на основе теплового насоса, электрический стояночный тормоз и система навигации Connected Navigation на 6,5-дюймовом экране (опционально доступен пакет Connected Navigation Plus с 8,8-дюймовым экраном).

Собирать Mini Electric начнут уже в ноябре текущего года в Великобритании, на том же заводе в Оксфорде, где собирают ДВС-версию. Стоимость электромобиля с учетом льгот стартует с отметки £24,400 ($30,400), первые поставки клиентам состоятся в начале 2020 года.

Источник: BMW