Электромобиль Mini Electric собрал более 40 тыс. предзаказов за первые сутки после анонса, европейская цена стартует с €32,5 тыс.





Компания BMW сообщила, что всего за сутки с момента анонса количество предзаказов нового электромобиля Mini Electric превысило отметку 40 тыс. И это несмотря на то, что эксперты раскритиковали устаревшую платформу и небольшой запас хода новинки.

Отметим, что предзаказ Mini Electric требует внесения депозита в £500, так что достаточно большое количество этих заявок трансформируется в реальные продажи. Внесение залога позволяет занять «производственный слот» и гарантировать, что электромобиль будет собран и доставлен в первой волне поставок. Полная информация о финальных спецификациях и ценах будет доступна в сентябре, выбрать все параметры можно будет в октябре текущего года.

После анонса эксперты раскритиковали характеристики Mini Electric, который получил «старый» электродвигатель от BMW i3S и батарею емкостью всего 32,6 кВтч, способную на пробег в 200-230 км по циклу WLTP или до 270 км по менее реалистичному циклу NEDC. Если характеристики двигателя (135 кВт / 270 Нм) вполне неплохи, то батарея емкостью около 30 кВтч уже не выглядит конкурентоспособной на фоне новичков с батареями на уровне 50 кВтч.

Сборка Mini Electric стартует в ноябре текущего года в Великобритании, первые поставки клиентам в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швеции и Норвегии начнутся в марте 2020 года. Стоимость электромобиля в Великобритании составит от £24,400 ($30,400) после применения правительственного гранта в £3,500, топовую версию оценили в £30,400 ($38,100) с учетом льготы, а в Германии цена новинки установлена на уровне от €32,500 ($36,580).

Источник: InsideEV’s