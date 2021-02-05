Электромобили Porsche Taycan 4S/Turbo S установили 13 рекордов Великобритании во время заезда на 1000 км [видео]





Создатели спортивного электромобиля Porsche Taycan весьма серьезно относятся к рекордам — вместе со своим детищем они уже побывали на трассах в Нюрбургринге, Нардо и Хоккенхайме и отовсюду привозили сертификаты с рекордами. В этот раз к делу подошли еще более серьезно, взяв на трасссу в Brands Hatch сразу две модели — Porsche Taycan 4S и Porsche Taycan Turbo S и установив сразу 13 рекордов Великобритании.

Трасса Brands Hatch Circuit использовалась во множестве гоночных чемпионатов, включая F1, но для Porsche особо примечательными являются гонки на выживание на дистанции 1000 км. В 1970 году Porsche 917 пришел первым, оторвавшись от ближайшего преследователя на 5 кругов, а в 1984 году автомобили бренда заняли сразу шесть первых строк финального протокола, включая победителя Porsche 956.

Немцы вывели пару электромобилей Taycan на вариант трассы Indy circuit еще в декабре прошлого года, но подробно рассказали об этом событии только сейчас. Пригласив за руль целый ряд бывших чемпионов, включая Ричарда Эттвуда, Джонатана Палмера, Гарри Кинга и Джеймса Дорлина, электрические спорткары начали ковать рекорды с первых кругов дистанции, прохождение которой заняло целый день с 7 утра до 8 вечера.

В итоге в категории «электромобили тяжелее 100 кг» Porsche Taycan 4S показал рекордное время на отрезках 50 км, 50 миль, 100 км, 500 км, 500 миль и 1000 км, плюс рекорд по пройденной дистанции с места за один час — 98,192 км. В свою очередь Porsche Taycan Turbo S продемонстрировал лучшее время в той же категории на отрезках 200 км, 100 миль и 200 миль, а также рекод пройденной дистанции за три часа (252,356 км), шесть часов (450,065 км) и 12 часов (915,762 км).

Для зарядки батарей Porsche Taycan во время заездов использовались фирменные станции Porsche Turbo Charging мощностью 270 кВт, которые заряжали батарею электромобиля в версии Performance Battery Plus объемом 93,4 кВтч от 5% до 80% всего за 22,5 минуты. Это стало возможным в том числе благодаря системе термального менеджмента и 800-вольтовой архитектуре. На дистанции в 1000 км Porsche Taycan 4S потратил всего три часа на зарядку (заезд, зарядка, выезд) в рамках шести пит-стопов, то есть в среднем каждый пит-стоп занимал полчаса, за это время батарею в среднем заряжали с 5% до 85% емкости.

Напомним, что только за первый год продаж Porsche продала более 20 000 электромобилей Taycan.

Источник: Porsche