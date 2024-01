Embracer Group сократила почти 100 сотрудников студии Eidos Montreal и отменила новую игру Deus Ex

После срыва сделки на $2 млрд Embracer Group начала проводить «реструктуризацию». Развлекательный конгломерат закрывал студии, отменял разрабатываемые игры и увольнял сотрудников. Очередной жертвой этой «реструктуризации» стала студия Eidos Montreal. Она увольняет 97 разработчиков игр и сотрудников службы поддержки. Кроме того, студия отменила неанонсированную игру Deus Ex.

«Глобальный экономический контекст, проблемы нашей отрасли и комплексная реструктуризация, объявленная Embracer, наконец-то повлияли на нашу студию», — заявляет Eidos Montreal, не упоминая отмену игры.

Embracer Group выкупила Eidos Montreal и Crystal Dynamics у Square Enix в мае 2022 года, объединив под одной крышей студии, стоящие за Tomb Raider, Deus Ex и Thief. В ноябре того же года Джейсон Шрайер из Bloomberg написал, что новая Deus Ex находится «на очень ранней стадии» разработки. А теперь он утверждает, что игра отменена.

Прошло 8 лет с выхода предыдущей части серии Deus Ex: Mankind Divided, и похоже, в обозримом будущем не стоит ожидать продолжения. В 2017 году источники сообщили Шрайеру, что более раннее продолжение Mankind Divided также было отменено. Более того, Embracer решила убрать мобильную игру Deus Ex Go даже у тех людей, которые уже заплатили.

После бума покупок Embracer Group в 2022 году компания уволила более 900 сотрудников и распустила ряд студий, таких как Volition (Saints Row), Campfire Cabal и Crystal Dynamics (Tomb Raider).

Источник: The Verge