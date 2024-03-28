Новости Игры 28.03.2024 в 08:19 comment views icon

Embracer продаст Gearbox (Borderlands) Take-Two (Rockstar и 2K) за $460 млн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Embracer продаст Gearbox (Borderlands) Take-Two (Rockstar и 2K) за $460 млн

Embracer продолжает распродавать активы — только что шведский игровой холдинг подтвердил продажа студии The Gearbox Entertainment компании Take-Two Interactive. Сумма — $460 млн. И вся она будет выплачена недавно выпущенными акциями Take-Two.

Embracer продаст Gearbox. Покупатель — Take-Two

Вдруг забыли, кто такая Take-Two — это владелица Rockstar (серии Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) и 2K (NBA, Mafia, Bioshock). Соглашение о продаже Gearbox сообщало Kotaku в конце февраля. Именно Take-Two считалась наиболее вероятным покупателем Gearbox, поскольку компании давно сотрудничали — первая является издателем Borderlands.

Embracer купил Gearbox в 2021 году — номинально за $1,3 млрд, но шведский холдинг фактически заплатил $363 млн, а остальную сумму привязали к выполнению различных целей в течение шести лет после сделки.

Какие студии и игры получит Take-Two

По условиям сделки, Take-Two получит Gearbox Software, Gearbox Montreal и Gearbox Studio Quebec. Что касается игр, владельцу Rockstar перейдут права на франшизы Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands, а также Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem и Homeworld.

Также стало известно, что Gearbox сейчас работает над 6 проектами, 5 из них — продолжения существующих франшиз (Borderlands 4, Homeworld и другие) + одна совершенно новая IP.

Какие студии и игры сохранит Embracer

Embracer сохранит издательство Gearbox San Francisco, которое будет переименовано до закрытия сделки (1-й квартал 24/25 финансового года, заканчивающийся в июне 2024 года). Кроме единой студии Gearbox, Embracer сохранит Cryptic Studios вместе с Neverwinter Online и Star Trek Online, Lost Boys Interactive и Captured Dimensions. Также остаются права на издание Remnant, Hyper Light Breaker, а также другие неанонсированные проекты.

English For Tech: Speaking&Listening.
Після курсу ви зможете найкраще презентувати свої досягнення, обговорювати проекти та вирішувати повсякденні завдання англійською мовою. Отримайте знижку 10% за промокодом TCENG.
Дізнатись про курс

Напомним, Embracer, которая не так давно активно скупала разработчиков видеоигр, сейчас находится в трудном финансовом положении и активно реструктуризирует бизнес — закрывает студии, массово увольняет людей и отменяет игры. Ранее Embracer подтвердила продажу части американо-российской Saber Interactive за $247 млн — вместе с украинскими студиями 4А Games (создатели Metro) и Fractured Byte.

Українські студії 4А Games (творці Metro) та Fractured Byte передадуть росіянам. Embracer підтвердила продаж Saber Interactive за $247 млн

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить