Embracer продаст Gearbox (Borderlands) Take-Two (Rockstar и 2K) за $460 млн

Embracer продолжает распродавать активы — только что шведский игровой холдинг подтвердил продажа студии The Gearbox Entertainment компании Take-Two Interactive. Сумма — $460 млн. И вся она будет выплачена недавно выпущенными акциями Take-Two.

Embracer продаст Gearbox. Покупатель — Take-Two

Вдруг забыли, кто такая Take-Two — это владелица Rockstar (серии Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) и 2K (NBA, Mafia, Bioshock). Соглашение о продаже Gearbox сообщало Kotaku в конце февраля. Именно Take-Two считалась наиболее вероятным покупателем Gearbox, поскольку компании давно сотрудничали — первая является издателем Borderlands.

Embracer купил Gearbox в 2021 году — номинально за $1,3 млрд, но шведский холдинг фактически заплатил $363 млн, а остальную сумму привязали к выполнению различных целей в течение шести лет после сделки.

Какие студии и игры получит Take-Two

По условиям сделки, Take-Two получит Gearbox Software, Gearbox Montreal и Gearbox Studio Quebec. Что касается игр, владельцу Rockstar перейдут права на франшизы Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands, а также Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem и Homeworld.

Также стало известно, что Gearbox сейчас работает над 6 проектами, 5 из них — продолжения существующих франшиз (Borderlands 4, Homeworld и другие) + одна совершенно новая IP.

Какие студии и игры сохранит Embracer

Embracer сохранит издательство Gearbox San Francisco, которое будет переименовано до закрытия сделки (1-й квартал 24/25 финансового года, заканчивающийся в июне 2024 года). Кроме единой студии Gearbox, Embracer сохранит Cryptic Studios вместе с Neverwinter Online и Star Trek Online, Lost Boys Interactive и Captured Dimensions. Также остаются права на издание Remnant, Hyper Light Breaker, а также другие неанонсированные проекты.

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Напомним, Embracer, которая не так давно активно скупала разработчиков видеоигр, сейчас находится в трудном финансовом положении и активно реструктуризирует бизнес — закрывает студии, массово увольняет людей и отменяет игры. Ранее Embracer подтвердила продажу части американо-российской Saber Interactive за $247 млн — вместе с украинскими студиями 4А Games (создатели Metro) и Fractured Byte.

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