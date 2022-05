Embracer покупает у Square Enix студии Crystal Dynamics, Eidos-Montreal и Square Enix Montreal, а также ряд IP — включая Tomb Raider и Deus Ex

2 мая шведская компания по производству видеоигр Embracer Group AB («Embracer») сообщила о подписании соглашения с японским издательством Square Enix, по которому первая приобретет у второй ее студии Crystal Dynamics, Eidos-Montréal и Square Enix Montréal (это около 1100 сотрудников, работают в восьми офисах в разных странах), а также ряд объектов интеллектуальной собственности. В частности, частью соглашения выступают права на игровые франшизы Tomb Raider, Deus Ex, Thief, The Legacy of Kain и более 50 игр по бэк-каталогу Square Enix.

Полного списка франшиз, которые после закрытия сделки перейдут к Embracer, пока нет, но Square Enix подтвердила, что продолжит издавать следующие игры: Outriders, Life is Strange и Just Cause.

Общая стоимость сделки составляет 300 миллионов долларов. При этом Square Enix должна погасить возможные долговые обязательства своих студий до закрытия сделки. Стороны хотят закрыть соглашение до конца сентября 2022 года, но сначала, как всегда в таких случаях, его должны одобрить совет директоров, акционеры и регуляторы.

В Square Enix отметили, что продажа студий и ряда IP — часть стратегии по оптимизации структуры компании с целью адаптации к изменениям в мировом бизнесе. Руководство японского издательства считает, что соглашение с Embracer откроет компании двери в мир блокчейна, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Для Embracer соглашение со Square Enix — это, прежде всего, расширение бизнеса и увеличение влияния. Собственно, после закрытия соглашения США станут страной №1 для Embracer по количеству разработчиков игр, а Канада — №2. Всего, после закрытия сделки, у Embracer будет более 14 000 сотрудников, 10 000 привлеченных разработчиков игр и 124 внутренних студий. Будущий контент Embracer включает более 230 игр с более чем 30 играми AAA. Также Embracer будет иметь один из крупнейших конвейеров игр для ПК/консолей во всех жанрах. По мере увеличения выпуска игр для Embracer это станет ключевым фактором органического роста чистых продаж, операционного EBIT и свободного денежного потока.

Мы рады приветствовать эти студии в составе Embracer Group. Мы признаем неповторимую IP, талантливых специалистов мирового класса и невероятный послужной список, которые неоднократно демонстрировались в последние десятилетия. Было очень приятно встретиться с лидерскими командами и обсудить будущие планы, как они могут реализовать свои амбиции и стать великолепной частью Embracer», Ларс Вингефорс, соучредитель и генеральный директор Embracer Group