Embracer офіційно підтвердив частковий продаж російської Saber Interactive, і водночас з’явилися деталі щодо подальшої долі української студії 4А Games (творці Metro) — одним з перших про угоду наприкінці лютого повідомив відомий ігровий журналіст Джейсон Шраєр з Bloomberg.

Шведський ігровий холдинг подає цю угоду як повне припинення усіх операції в росії шляхом вивільнення окремих активів Saber Interactive. Початок історії й весь важливий контекст — в окремому матеріалі. Немає жодного сенсу передруковувати все заново, тому у цьому продовженні перейдемо відразу до суті.

По-перше, сума угоди становить $247 млн, а не $500 млн, як спочатку повідомляв Шраєр. І далі все стане зрозуміло, чому саме така сума. По-друге, покупець — студія Beacon Interactive, яка належить співзасновнику Saber Interactive. По-третє, 4А Games (творці Metro) поки залишаються разом з Embracer, але є одне але: за умовами угоди Saber Interactive протягом певного періоду часу зберігає можливість викупити 4A Games разом з іншими активами Embracer за фіксованою ціною. Інша важлива деталь: до рук Saber Interactive перейде інша українська студія — Fractured Byte (студія розробки ігор зі штаб-квартирою в Естонії та двома офісами розробки в Дніпрі та Києві).

Згідно з умовами угоди, власністю Saber Interactive стануть низка студій (повний перелік нижче) та загалом 38 ігор, загальна балансова вартість яких становить близько 2,3 мільярда шведських крон, а в Embracer лишається 4A Games (разом з іншими) та загалом 14 тайтлів вартістю 0,5 мільярда шведських крон, включно з двома спільними з Buyer проєктами.

Які студії отримає Saber Interactive

Fractured Byte

Nimble Giant

DIGIC

Mad Head Games

New World Interactive

3D Realms (Duke Nukem)

Slipgate

Які студії лишаються Embracer

4A Games

34 Big Things

Shiver

Snapshot

Tripwire

Tuxedo Labs

Zen Studios

Aspyr

Beamdog

Demiurge

Які ігри лишаються Embracer

Наступна ААА-гра від 4A Games (читати: нове Metro)

Неанонсована гра ААА-класу, яка зараз на стадії концепту

Раніше анонсована ААА-гра за ключовою ліцензією

Новий багатокористувацький ААА-шутер на керованій IP

Нова гра АА на основі IP Asmodee

Нова гра АА від 34 Big Things на їхньому власному IP

Killing Floor 3

Teardown

Повний бек-каталог від Zen Studios, Aspyr і Tripwire

Пізніше сьогодні Embracer проведе пресконференцію для інвесторів, аналітиків та ЗМІ. Якщо на ній стануть відомі якісь цікаві деталі, доповнимо цей текст.

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