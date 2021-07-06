Новости
Энди Ясси сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon

Энди Ясси сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon

Энди Ясси сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon


Джефф Безос, занимавший пост генерального директора Amazon с момента основания компании 27 лет назад (5 июля 1994 года), официально ушёл с этой должности. Новым руководителем компании стал Энди Ясси, который с 2003 года возглавлял Amazon Web Services. Об этом говорится на сайте Amazon по связям с инвесторами. Джефф Безос указан там в качестве исполнительного председателя.

Энди Ясси присоединился к компании вскоре после окончания Гарвардской школы бизнеса в 1997 году, он возглавлял Amazon Web Services с момента основания команды в 2003 году. Он был официально назначен генеральным директором подразделения в 2016 году. По данным Synergy Research, в конце 2020 года подразделение Amazon Web Services контролировало около трети всего рынка облачных вычислений, что примерно равно уровню его ближайших конкурентов Microsoft и Google вместе взятых.

Согласно данным Bloomberg, после ухода с поста генерального директора Джефф Безос, как самый богатый человек в мире, не намерен уходить в тень. Он останется исполнительным председателем Amazon, где, по его словам, он «продолжит участвовать в важных инициативах Amazon».

Также он намерен посвятить больше времени и энергии другим инициативам, таким как Day One Fund и Bezos Earth Fund, издание The Washington Post и космическая компания Blue Origin. Напомним, на 20 июля запланирован полёт в космос ракеты Blue Origin, на борту которой будут находиться Джефф Безос и его брат Марк.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить