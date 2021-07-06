Энди Ясси сменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon





Джефф Безос, занимавший пост генерального директора Amazon с момента основания компании 27 лет назад (5 июля 1994 года), официально ушёл с этой должности. Новым руководителем компании стал Энди Ясси, который с 2003 года возглавлял Amazon Web Services. Об этом говорится на сайте Amazon по связям с инвесторами. Джефф Безос указан там в качестве исполнительного председателя.

Энди Ясси присоединился к компании вскоре после окончания Гарвардской школы бизнеса в 1997 году, он возглавлял Amazon Web Services с момента основания команды в 2003 году. Он был официально назначен генеральным директором подразделения в 2016 году. По данным Synergy Research, в конце 2020 года подразделение Amazon Web Services контролировало около трети всего рынка облачных вычислений, что примерно равно уровню его ближайших конкурентов Microsoft и Google вместе взятых.

Согласно данным Bloomberg, после ухода с поста генерального директора Джефф Безос, как самый богатый человек в мире, не намерен уходить в тень. Он останется исполнительным председателем Amazon, где, по его словам, он «продолжит участвовать в важных инициативах Amazon».

Также он намерен посвятить больше времени и энергии другим инициативам, таким как Day One Fund и Bezos Earth Fund, издание The Washington Post и космическая компания Blue Origin. Напомним, на 20 июля запланирован полёт в космос ракеты Blue Origin, на борту которой будут находиться Джефф Безос и его брат Марк.

Источник: The Verge