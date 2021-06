Джефф Безос вместе с братом полетит в космос в рамках первого пассажирского полета New Shepard 20 июля

Основатель Amazon и богатейший человек на Земле Джефф Безос объявил о своем участии в первом пилотируемом полете ракеты New Shepard, разработанной и построенной его компанией Blue Origin. Миллиардер разделит путешествие, о котором «мечтал с пяти лет», со своим младшим братом Марком.

«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом». Джефф Безос, основатель и глава Blue Origin

Напомним, разработанная Blue Origin система New Shepard состоит из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы, рассчитанной на шесть пассажиров. Ракета поднимает капсулу выше линии Кармана (условная граница космоса на высоте в 100 километров), чтобы подарить пассажирам несколько минут пребывания в невесомости и редкую возможность взглянуть на Землю с этой высоты, прежде чем капсула на парашютах опустится обратно на поверхность Земли. Ракета при этом совершает реактивную посадку, благодаря чему ее можно использовать повторно, как и капсулу.

Первый полет New Shepard состоялся в 2015 году, но благополучно вернуть ускоритель удалось со второй попытки. К настоящему моменту Blue Origin провела 15 испытаний New Shepard, а в начале мая запланировала первый суборбитальный обзорный полет с людьми на борту на 20 июля. Одно из шести мест разыгрывают на благотворительном онлайн-аукционе — сейчас максимальная ставка составляет 2,8 миллиона долларов. Аукцион завершится 12 июня. Оставшиеся три места, предположительно, займут сотрудники компании. Сколько будут стоить билеты на будущие коммерческие запуски New Shepard для туристов, не сообщается.

Конкурентом Blue Origin по суборбитальному космическому туризму является компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которая хочет запускать туристов при помощи системы, состоящей из двух летательных аппаратов: самолета-носителя White Knight Two и пассажирского космоплана VSS Unity. Последний после отделения от самолета-носителя включает реактивный двигатель и приближается к линии Кармана, после чего снижается и садится на взлетно-посадочную полосу. В прошлом месяце Virgin Galactic успешно вернулась к испытательным полетам, в ближайшее время ракетоплан VSS Unity отправится в космос с шестью пассажирами (к двум пилотам присоединятся еще четыре сотрудника компании), а к концу года планируется полет с участием основателя компании Ричарда Брэнсона.