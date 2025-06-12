Энди Серкис рассказал о «Властелин колец: Охота на Голума» — неожиданный, но атмосферный

Главный герой и режиссер фильма «Властелин колец: Охота на Голума» Энди Серкис дразнит, что новый проект во франшизе будет «неожиданным» и захватывающим.

Фильм раскроет темные этапы жизни Голлума между событиями «Хоббита» и «Властелина колец» — время, когда он был одержим кольцом и постепенно терял остатки человечности. По словам Серкиса, эта часть истории получит новую глубину и драматизм. Для поклонников лента будет знакомой по духу, но подаст сюжет с неожиданного угла.

«Я невероятно рад вернуться к работе со своими друзьями и семьей в Новой Зеландии, чтобы создать что-то, что, как я считаю, будет неожиданным, но в то же время органично вписывается в мифологию и атмосферу трилогии. Ощущение этого проекта, по моему мнению, будет близким к оригиналу, и в то же время мы погрузимся глубже в персонажа, который когда-то был известен как Смеагол, но в основном известен как Голлум», — сказал Серкис.

Съемки запланированы на начало или середину 2026 года. Пока что команда сосредоточена на сценарной разработке и предпроизводственном этапе. Основные съемки традиционно пройдут в Новой Зеландии. Warner Bros. надеется завершить фильм до конца 2027 года, чтобы успеть до релиза 17 декабря. Учитывая, что его уже откладывали.

«Мы на очень раннем этапе процесса. Мы обсуждали фильм в течение последнего года. Вскоре начнется подготовительный период, который продлится несколько месяцев», — объяснил режиссер.

К созданию присоединились Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — авторы сценариев и продюсеры классической трилогии. Они работают над тем, чтобы лента имела тональность, близкую к оригинальной трилогии, но с новыми акцентами на психологическом развитии персонажа.

Фильм также может вернуть других знакомых персонажей — сэра Иена Маккеллена (Гэндальф) и Вигго Мортенсена (Арагорн), если те согласятся и позволит состояние здоровья. Но такое возвращение под большим вопросом, потому что актеру Гэндальфа уже 85 лет. Поэтому пока неизвестно, кого закрепят за ролью.

Это уже третий масштабный проект по мотивам Толкина за последние годы. Еще раньше вышло аниме «Властелин колец: Война рогиримов», а сериал «Кольца власти» от Amazon готовят к третьему сезону. Первый сезон до сих пор удерживает звание самой масштабной телевизионной премьеры Prime Video, тогда как второй собрал наибольшее количество просмотров по сравнению с другими продолжениями сериалов.

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Источник: IGN / Colider