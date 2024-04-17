Энергоатом и Holtec договорились производить компоненты малых модульных реакторов в Украине

НАЭК Энергоатом и американская компания Holtec International подписали Соглашение относительно производства компонентов малых модульных реакторов.

Согласно Соглашению, в Украине будут созданы мощности для производства и изготовления ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, систем хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива. В то же время документ охватывает другие потребности применения атомной энергии в Украине и других странах региона.

В прошлом Энергоатом и Holtec International уже имели опыт успешного сотрудничества. Благодаря их сотрудничеству в Украине построено и введено в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что дает возможность экономить около $ 200 млн ежегодно. Также это позволило полностью отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в россию.

Кроме того, в ноябре 2023 года, во время визита министра энергетики Украины Германа Галущенко в Вашингтон, Энергоатом и Holtec International заключили соглашение о создании на территории Украины завода для производства контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ. Ранее они изготавливались в США.

Также Энергоатом и Holtec International подписали Соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов Holtec в Украине.

Источник: Министерство энергетики Украины