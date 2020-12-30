Новости
Epic Games Launcher вскоре получит обновление, которое исправит ошибку с чрезмерным потреблением ресурсов CPU

Epic Games Launcher вскоре получит обновление, которое исправит ошибку с чрезмерным потреблением ресурсов CPU

Epic Games Launcher вскоре получит обновление, которое исправит ошибку с чрезмерным потреблением ресурсов CPU


На прошлой неделе мы сообщали, что приложение Epic Games Launcher потребляет ресурсы процессоров (5-10%) даже без запуска игр. С такой проблемой сталкиваются владельцы систем с процессорами AMD и Intel.

Напомним, приложение Epic Games Launcher после запуска постоянно потребляет ресурсы процессора. Когда оно находится на переднем плане, потребление ресурсов CPU достигает 10%. Когда же приложение сворачивается в системный трей, то потребление ресурсов процессора снижается до 5%, но не исчезает полностью. Кроме того, работая в фоновом режиме, Epic Games Launcher отправляет в 14 раз больше данных, чем Steam и NVIDIA Experience. Таким образом, даже в фоновом режиме приложение потребляет больше системных ресурсов, чем следовало бы.

Компания Epic Games признала, что такое поведение приложения является ошибкой, и её исправление уже в процессе разработки. Сергей Галёнкин, разработчик Epic Game Launcher, подтвердил, что его команда уже выявила проблему и внедрила исправление. На текущий момент оно проходит этап тестирования, однако пока не уточняется, когда именно исправленная версия приложения начнёт распространяться среди пользователей.

Источник: videocardz

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить