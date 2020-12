Epic Games Launcher вскоре получит обновление, которое исправит ошибку с чрезмерным потреблением ресурсов CPU

На прошлой неделе мы сообщали, что приложение Epic Games Launcher потребляет ресурсы процессоров (5-10%) даже без запуска игр. С такой проблемой сталкиваются владельцы систем с процессорами AMD и Intel.

Напомним, приложение Epic Games Launcher после запуска постоянно потребляет ресурсы процессора. Когда оно находится на переднем плане, потребление ресурсов CPU достигает 10%. Когда же приложение сворачивается в системный трей, то потребление ресурсов процессора снижается до 5%, но не исчезает полностью. Кроме того, работая в фоновом режиме, Epic Games Launcher отправляет в 14 раз больше данных, чем Steam и NVIDIA Experience. Таким образом, даже в фоновом режиме приложение потребляет больше системных ресурсов, чем следовало бы.

We have identified the issue and currently testing the fix. You’ll see it in the patch notes once the launcher gets updated 🙂

— Sergiy Galyonkin (@galyonkin) December 29, 2020