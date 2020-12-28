Epic Games Launcher потребляет ресурсы процессоров (5-10%) даже без запуска игр





Различные пользователи начали сообщать в Reddit о странном поведении процессоров AMD Ryzen при запуске программы Epic Games Launcher. Некоторые чипы в таком случае становятся более горячими, чем следовало бы. Столь странное поведение объясняется тем фактом, что даже в фоновом режиме приложение продолжает использовать ресурсы CPU. Это нетипичное поведение для приложения, которое предназначено только для обслуживания библиотеки и запуска игр. Эти ресурсы процеcсора с большей пользой могли быть использованы самой игрой.

От себя добавим, что столь странное поведение Epic Games Launcher наблюдается и в системах с процессорами Intel. В фоновом режиме приложение потребляет около 5% ресурсов CPU, а когда оно находится на переднем плане, то потребление ресурсов возрастает до 8-10%. Это может приводить к большему нагреву процессора, а соответственно, и к более шумной работе системы охлаждения. Кроме того, в ноутбуках постоянное использование ресурсов процессора фоновой программой может вызывать более быстрый разряд батареи.

Как сообщают пользователи Reddit, при фоновой работе приложения (без запуска игр) Epic Games Launcher температура некоторых процессоров AMD Ryzen поднимается на 20 градусов Цельсия. Похоже, что программа увеличивает использование некоторых потоков процессора, а это приводит к повышению температуры всего чипа.

На текущий момент нет решения данной проблемы. Можно лишь предложить не открывать приложение Epic Games Launcher без необходимости, отключить его автоматическую загрузку при запуске системы и закрывать его после окончания игры. Также можно воспользоваться обходным решением – связать Epic Games Launcher с программой GOG Galaxy, в которой есть встроенная функция автоматического закрытия «оригинальных» лаунчеров после завершения игры.

Также сообщается, что Epic Games Launcher отправляет в 14 раз больше данных, чем Steam и NVIDIA Experience, работая в фоновом режиме. Исполняемый файл EpicWebHelper подключается к следующему серверу:

tracking-website-prod07-epic-961842049.us-east-1.elb.amazonaws.com

Объём сбора данных может зависеть от региона пользователя (могут применяться разные законы и может требоваться согласие на сбор данных). Судя по всему, исполняемый файл связан со встроенным в лаунчер веб-браузером. Он подключается к нескольким IP-адресам при запуске, но продолжает отправлять данные и в дальнейшем (хотя подавляющее большинство трафика фиксируется при запуске программы).

Источник: videocardz