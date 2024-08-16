Epic Games Store теперь доступен на мобильных устройствах: Fortnite возвращается на iOS и Android

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Epic Games объявила, что ее магазин Epic Games Store теперь доступен для мобильных устройств с iOS и Android.

Мобильный Epic Games Store доступен для загрузки на устройства Android по всему миру. Что касается iPhone, магазин могут загрузить только владельцы смартфонов Apple, проживающие в ЕС. Epic также предоставила инструкции по установке Epic Game Store на мобильных устройствах, ссылаясь на то, что процесс длительный «из-за того, что Apple и Google предложили намеренно низкое качество установки», сопровождаемое сложными настройками, длительными этапами и «экранами страха».

Мобильная версия Epic Games Store должна стать «первым в истории мультиплатформенным магазином, ориентированным на игры», расширяя охват с macOS и ПК на Android и iOS. Разработчики для мобильных устройств получают «одинаковые справедливые условия» с распределением доли дохода 88/12.

Дополнительно Epic Games сообщила, что игра Fortnite официально вернулась на мобильные устройства через Epic Games Store. Помимо запуска в мобильной версии Epic Games Store, владельцы Android и iOS из ЕС могут получить доступ к Fortnite через AltStore, сторонний цифровой магазин.

Это первый случай, когда Fortnite стала нативно доступной на мобильных устройствах после того, как Apple и Google изъяли бесплатную королевскую битву из App Store и Google Play в 2020 году.

Кроме того, Fall Guys и Rocket League Sideswipe также доступны для загрузки на устройства Android во всем мире и на iPhone в ЕС через мобильную версию EGS и AltStore в ЕС. Это первый раз, когда Fall Guys стала доступной на мобильных устройствах после ее релиза в 2020 году.

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Источник: ign

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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