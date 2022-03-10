ЕС требует от Google убрать из поиска ссылки на российские государственные СМИ

Еврокомиссия направила запрос на удаление из результатов поиска новостей от российских пропагандистских СМИ. The Washington Post опубликовал письмо чиновников ЕС, где от Google требуют убрать ссылки на RT и Sputnik, так как на компании наложен запрет на вещание в Евросоюзе.

В письме еврокомиссары объясняют, что поисковые системы играют важную роль в распространении контента.

«Поисковые системы играют решающую роль в распространении контента, делая его доступным для любого пользователя интернета. Следовательно, если поисковые системы, такие как Google, не исключили RT и Sputnik из списка, они облегчают доступ к контенту RT и Sputnik».

Из поиска просят удалить любые ссылки на сайты, включая краткие текстовые описания и визуальные элементы для всех пользователей в ЕС.

В письме также просят убрать «публикации, сделанные физическими лицами, которые перепостили контент RT и Sputnik». Это касается и скриншотов статей.

The Washington Post направил Google запрос, но поисковик пока не прокомментировал письмо. Издание сообщает, что поиск, проведенный в ЕС, не дал ссылок на «Russia Today».

По данным издания, закон о санкциях не определяет порядок удаления ссылок, поэтому интерпретация чиновников может быть оспорена россией в суде.