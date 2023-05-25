ESA тестирует «оригами-защиту» для космических аппаратов – раскладной тепловой экран, предназначенный для повторного входа в атмосферу

Тепловой щит, которые тестирует ESA (Европейское космическое агентство), не сгорит в атмосфере при повторном входе, в отличие от абляционной теплозащиты, а также замедлит падение спутников для того, чтобы они приземлились в специальную сетку.

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Тепловой экран «Pridwen» был назван в честь щита короля Артура и сконструирован с помощью «модифицированной техники оригами», поэтому имеет компактные размеры для размещения внутри пусковой установки. Когда аппарат будет возвращаться на Землю, система активируется и развернется подобно зонту, закрывая больше поверхности, чем абляционная теплозащита, которая сейчас используется на наружных частях многих кораблей, возвращающихся в атмосферу. Это позволит покрытию отталкивать тепло, а не распадаться и сгорать.

Далее аппарат приземлится на специальную сетку под названием «Fielder‎» – корабль без экипажа, который «маневрирует под аппаратом, чтобы смягчить его посадку и обеспечить быстрый возврат на базу».

Компания-основательница «Pridwen» испытала теплозащиту на высоте 17 км, а позже в этом году его протестуют в первом запуске миссии ForgeStar-1A.

«Pridwen и Fielder являются ключевыми частями нашей стратегии разработки полностью многоразовых производственных спутников, которые могут дать старт новой промышленной революции», — сказал соучредитель и технический директор Space Forge Эндрю Бэкон.

Технология действительно может помочь сделать малые космические аппараты пригодными для повторного использования, но Space Forge подразумевает несколько иное. Финальная цель – это создание космического производственного сервиса, который бы использовал преимущества низкой гравитации, низкого уровня загрязнения, экстремальных температур и природного вакуума в космосе для создания высокоценных товаров, таких как фармацевтические препараты, сверхпроводники и суперсплавы.

Источник: New Atlas