Еще одна «абсолютистка свободы слова»: новый директор Twitter Линда Яккарино поддержала идеи Маска в первом письме к сотрудникам

Линда Яккарино официально заняла должность CEO Twitter и отправила первое письмо сотрудникам, которое впоследствии опубликовала и в соцсетях. Руководительница отметила, что команда и дальше должна сосредотачиваться на «свободе слова» – то, о чем так часто говорил сам Илон Маск.

Чтобы «продвинуть цивилизацию вперед», пишет руководительница Twitter, люди должны иметь доступ к «нефильтрованному обмену информацией и открытому диалогу».

С момента приобретения Twitter за $44 млрд в октябре прошлого года, дальнейшего падения стоимости компании и снижения рекламных доходов — Маск, который неоднократно называл себя «абсолютистом свободы слова», восстановил немало ранее заблокированных за нарушение правил аккаунтов, однако и приостановил действие некоторых страниц, которые ему не нравились.

Линда Яккарино ранее возглавляла глобальный рекламный бизнес NBCUniversal с оборотом $13 млрд, подтолкнула компанию к стримингу и имеет опыт продаж цифровой видеорекламы. Одна из главных задач Линды в Twitter — стабилизация рекламного бизнеса. Многие компании отказались от рекламы в соцсети, а доходы Twitter в этой отрасли упали на 59% за год.

Полное письмо новой руководительницы, продублировано в треде в Twitter:

Hello Twitter.

People keep asking me: Why Twitter?

So, I’ll tell you. 👇

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 12, 2023