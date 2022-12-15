Twitter повторно заблокировал аккаунт @ElonJet и запретил сталкинг на платформе, а Илон Маск подал в суд на Джека Суини за преследование

На днях Джек Суини, который стоит за твиттер-аккаунтом @ElonJet, отслеживающим частный самолёт Илона Маска, заявил через личную учетную запись, что его аккаунт для отслеживания самолёта попал в теневой бан. Ограничиваться лишь теневым баном администрация Twitter не стала и вскоре полностью заблокировала учётную запись @ElonJet, а несколько часов спустя дополнительно заблокировала личную учётную запись Джека Суини и десятки других аккаунтов, которыми он управлял.

Но на этом история не закончилась. В дельнейшем Twitter ненадолго разблокировала учётную запись @ElonJet, а затем снова заблокировала. Сейчас при посещении аккаунтов @ElonJet и Суини демонстрируется уведомление, что действие учётной записи приостановлено. Twitter также блокирует ссылки на версии трекера Elon Jet на других социальных платформах, таких как Instagram и Facebook. При попытке опубликовать в Twitter определённые ссылки на трекер самолётов Илона Маска Суини на других платформах отображается сообщение, что ссылка «потенциально опасна».

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

Похоже, пока что в Twitter нет жесткого фильтра для блокирования таких ссылок, и всё же удаётся опубликовать некоторые альтернативные ссылки на версии трекера на других платформах. Вероятно, вскоре и эти обходные пути будут заблокированы. В любом случае абсолютно ясно, что Twitter активизирует свои действия против Суини и его учётных записей, несмотря на «приверженность» генерального директора Twitter Илона Маска свободе слова. В ноябре он заявлял, что намерен «не блокировать учётную запись, следящую за моим самолётом».

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Ранее учётная запись Mastodon, принадлежащая Суини, опубликовала скриншот с пояснением причин блокировки первоначального аккаунта Суини. Это было сделано за нарушение правил Twitter против «манипулирования платформой и спама». Но Маск сказал, что блокировка могла быть вызвана чем-то другим.

«Любая учетная запись, передающая информацию о местоположении в режиме реального времени, будет заблокирована, поскольку это является нарушением физической безопасности», — написал Маск.

Позже он добавил, что за машиной одного из его детей ехал преследователь, думая, что в ней Илон Маск. Маск написал, что будет инициировать судебные иски в отношении Суини и организаций, которые содействовали причинению вреда его семье.

Anyone recognize this person or car? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

Twitter обновила свою политику в отношении конфиденциальной информации, заявив, что передача информации о местоположении в реальном времени является нарушением правил:

«оперативная информация о местоположении, включая информацию, размещенную непосредственно в Twitter, или ссылки на сторонние URL-адреса маршрутов, фактическое физическое местоположение или другую идентифицирующую информацию, которая может раскрыть местонахождение человека, независимо от того, является ли эта информация общедоступной»

Twitter также пояснила изменения правил через свою учётную запись @TwitterSafety. Платформа будет удалять твиты, сообщающие информацию о местоположении в реальном времени, и приостановит работу учётных записей, предназначенных для публикации таких сведений. Пользователи могут поделиться своим текущим местоположением и или чужим «прошлым» местоположением, которое компания в настоящее время определяет как «не в тот же день».

You can still share your own live location on Twitter. Tweets that share someone else’s historical (not same-day) location information are also not prohibited by this policy. — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022

Некоторые другие учётные записи, отслеживающие самолёты миллиардеров, в том числе Джеффа Безоса и Билла Гейтса, также были заблокированы. Многими из них управлял Суини.

Источник: The Verge