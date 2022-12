Twitter повторно заблокировал аккаунт @ElonJet и запретил сталкинг на платформе, а Илон Маск подал в суд на Джека Суини за преследование

На днях Джек Суини, который стоит за твиттер-аккаунтом @ElonJet, отслеживающим частный самолёт Илона Маска, заявил через личную учетную запись, что его аккаунт для отслеживания самолёта попал в теневой бан. Ограничиваться лишь теневым баном администрация Twitter не стала и вскоре полностью заблокировала учётную запись @ElonJet, а несколько часов спустя дополнительно заблокировала личную учётную запись Джека Суини и десятки других аккаунтов, которыми он управлял.

Но на этом история не закончилась. В дельнейшем Twitter ненадолго разблокировала учётную запись @ElonJet, а затем снова заблокировала. Сейчас при посещении аккаунтов @ElonJet и Суини демонстрируется уведомление, что действие учётной записи приостановлено. Twitter также блокирует ссылки на версии трекера Elon Jet на других социальных платформах, таких как Instagram и Facebook. При попытке опубликовать в Twitter определённые ссылки на трекер самолётов Илона Маска Суини на других платформах отображается сообщение, что ссылка «потенциально опасна».

Похоже, пока что в Twitter нет жесткого фильтра для блокирования таких ссылок, и всё же удаётся опубликовать некоторые альтернативные ссылки на версии трекера на других платформах. Вероятно, вскоре и эти обходные пути будут заблокированы. В любом случае абсолютно ясно, что Twitter активизирует свои действия против Суини и его учётных записей, несмотря на «приверженность» генерального директора Twitter Илона Маска свободе слова. В ноябре он заявлял, что намерен «не блокировать учётную запись, следящую за моим самолётом».

Ранее учётная запись Mastodon, принадлежащая Суини, опубликовала скриншот с пояснением причин блокировки первоначального аккаунта Суини. Это было сделано за нарушение правил Twitter против «манипулирования платформой и спама». Но Маск сказал, что блокировка могла быть вызвана чем-то другим.

Позже он добавил, что за машиной одного из его детей ехал преследователь, думая, что в ней Илон Маск. Маск написал, что будет инициировать судебные иски в отношении Суини и организаций, которые содействовали причинению вреда его семье.

Twitter обновила свою политику в отношении конфиденциальной информации, заявив, что передача информации о местоположении в реальном времени является нарушением правил:

Twitter также пояснила изменения правил через свою учётную запись @TwitterSafety. Платформа будет удалять твиты, сообщающие информацию о местоположении в реальном времени, и приостановит работу учётных записей, предназначенных для публикации таких сведений. Пользователи могут поделиться своим текущим местоположением и или чужим «прошлым» местоположением, которое компания в настоящее время определяет как «не в тот же день».

You can still share your own live location on Twitter. Tweets that share someone else’s historical (not same-day) location information are also not prohibited by this policy.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022