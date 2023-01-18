Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 лучших рекламодателей ушли с платформы, но Маск не унывает и анонсирует новые спонсорские контракты

Старший менеджер Twitter сообщил в презентации сотрудникам, что более 500 крупнейших рекламодателей Twitter приостановили расходы в рамках платформы с тех пор, как в октябре Илон Маск стал руководить компанией.

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Сиддхарт Рао, технический менеджер, курирующий инженеров, работающих над рекламным бизнесом Twitter, также сообщил сотрудникам, что ежедневный доход компании снизился на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Это подчёркивает кризис, с которым столкнулся основной рекламный бизнес компании.

Отметим, Илон Маск планирует диверсифицировать доходы Twitter в долгосрочной перспективе, чтобы реклама не была единственным крупным источником поступлений. Но сложившаяся ситуация со снижением рекламных доходов затруднит для компании выход на безубыточность денежного потока в 2023 году, которую Маск предсказывал 3 недели назад.

Всё будет зависеть от способности компании получить доход в размере $3 млрд в этом году, который, по словам Маска, компания планировала, когда он вступил во владение, а также от способности выплачивать $1,5 млрд в год в виде процентов, связанных с долгом, который он привлек для приобретения Twitter за $44 млрд. Доход Twitter в 2021 году составил $5 млрд. Это последние сведения за полный год, полученные из опубликованной финансовой отчётности компании.

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The party is on!! 🚀 💫 ♥️https://t.co/zoa3qmcXqC — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023

В то же время Илон Маск опубликовал в своём профиле материал ресурса axios, который должен вселять уверенность в завтрашнем дне Twitter. Отмечается, что компания планирует в первой половине текущего года заключить соглашения о спонсорстве контента с более чем тремя десятками новостных агентств, медиа-компаний и спортивных лиг.

У Twitter есть программа под названием Twitter Amplify. Она позволяет вещательным компаниям публиковать видео в Twitter в режиме реального времени, которые сопровождаются рекламой в начале или в конце ролика. Вещатели получают доход от рекламодателей и делятся частью этого дохода с Twitter.

Сообщается, что в этом году почти все крупные спортивные лиги, в том числе НФЛ, НБА, НХЛ, MLB, NASCAR, PGA Tour и другие, планируют размещать в Twitter контентные предложения, связанные с играми регулярного сезона и спортивными событиями. Спортивные издатели, такие как CBS Sports, Turner Sports, ESPN, FOX, Univision и Telemundo, также должны принять участие в сделках, связанных с ключевыми спортивными событиями. Новостные агентства, такие как Wall Street Journal, NBCU, Reuters, Axios, Bloomberg, Forbes, Conde Nast и USA Today, также планируют участвовать в различных сделках с контентом в Twitter, посвященным важным событиям, например, Всемирному экономическому форуму в Давосе, CES и Pride Week. Наконец, развлекательные и телевизионные компании, такие как NBCU, Paramount и Disney, планируют запускать контент, связанный с различными наградными шоу, концертами и телевизионными хитами в прайм-тайм.

Ожидается, что такие соглашения позволят в некоторой степени компенсировать потерю прямых рекламных поступлений.

Источник: theinformation, axios