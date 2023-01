Ежедневный доход Twitter упал на 40%, 500 лучших рекламодателей ушли с платформы, но Маск не унывает и анонсирует новые спонсорские контракты

Старший менеджер Twitter сообщил в презентации сотрудникам, что более 500 крупнейших рекламодателей Twitter приостановили расходы в рамках платформы с тех пор, как в октябре Илон Маск стал руководить компанией.

Сиддхарт Рао, технический менеджер, курирующий инженеров, работающих над рекламным бизнесом Twitter, также сообщил сотрудникам, что ежедневный доход компании снизился на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Это подчёркивает кризис, с которым столкнулся основной рекламный бизнес компании.

Отметим, Илон Маск планирует диверсифицировать доходы Twitter в долгосрочной перспективе, чтобы реклама не была единственным крупным источником поступлений. Но сложившаяся ситуация со снижением рекламных доходов затруднит для компании выход на безубыточность денежного потока в 2023 году, которую Маск предсказывал 3 недели назад.

Всё будет зависеть от способности компании получить доход в размере $3 млрд в этом году, который, по словам Маска, компания планировала, когда он вступил во владение, а также от способности выплачивать $1,5 млрд в год в виде процентов, связанных с долгом, который он привлек для приобретения Twitter за $44 млрд. Доход Twitter в 2021 году составил $5 млрд. Это последние сведения за полный год, полученные из опубликованной финансовой отчётности компании.

The party is on!! 🚀 💫 ♥️https://t.co/zoa3qmcXqC

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2023