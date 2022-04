CNBC: Илон Маск заявляет, что хочет свободы слова, но его послужной список говорит об обратном

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск собирается сделать Twitter частной компанией. Перед тем, как приобрести 9% акций соцсети, он критиковал платформу за нарушение свободы слова.

Миллиардер в течение многих лет называл себя ярым сторонником свободы слова, критикуя Комиссию по ценным бумагам и биржам, называя их «мерзавцами».

Недавно он сказал, что спутниковый интернет-сервис Starlink не будет блокировать российские источники новостей, несмотря на то, что, по словам Маска, были призывы заблокировать их со стороны неназванных правительств на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022