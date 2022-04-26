CNBC: Илон Маск заявляет, что хочет свободы слова, но его послужной список говорит об обратном

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск собирается сделать Twitter частной компанией. Перед тем, как приобрести 9% акций соцсети, он критиковал платформу за нарушение свободы слова.

«Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — заявил Маск в понедельник после объявления о сделке.

Миллиардер в течение многих лет называл себя ярым сторонником свободы слова, критикуя Комиссию по ценным бумагам и биржам, называя их «мерзавцами».

Недавно он сказал, что спутниковый интернет-сервис Starlink не будет блокировать российские источники новостей, несмотря на то, что, по словам Маска, были призывы заблокировать их со стороны неназванных правительств на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, если только не будем под дулом пистолета. Извините, что я сторонник абсолютизма свободы слова». Илон Маск

Но, как отмечают The Atlantic, Bloomberg и другие, защита свободы слова Маска применима к его собственным словам. TechDirt утверждает, что Маску не хватает серьезного понимания свободы слова и, тем более, модерации контента.

Одна из проблем связана с его сотрудниками, к которым Маск не проявляет терпимости. При найме работников руководство Tesla просило подписать заявление об увольнении без даты. Подобные соглашения не редкость в отрасли, но Маск здесь далеко не поборник свободы слова.

В копии одного из таких соглашений от Tesla, переданной CNBC бывшим сотрудником, уволенным в 2018 году, говорится:

«Вы соглашаетесь не критиковать Tesla, продукцию Компании или должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров и агентов, аффилированных лиц и дочерние компании каким-либо образом, который может нанести вред им или их бизнесу, деловой репутации или личной репутации».

В том же документе от уволенных сотрудников требовалось скрывать детали соглашения от других работников. Исключением были только собственный юрист, бухгалтер или ближайшие родственники.

«Положения настоящего Соглашения будут храниться вами в строжайшей конфиденциальности и не будут обнародованы или раскрыты каким-либо образом. В частности, помимо прочего, вы соглашаетесь не раскрывать условия настоящего Соглашения любому нынешнему или бывшему сотруднику, или подрядчику Компании», — говорится в соглашении.

Под руководством Маска десятки сотрудников Tesla жаловались на расистские, сексистские и другие виды домогательств, дискриминацию и небезопасные условия труда. Многие также заявляли о мести со стороны компании после того, как рассказали о проблемах.

Еще Маск неоднократно контролировал журналистов, блогеров и аналитиков, которые писали или говорили о его бизнесе, продуктах или о нем самом. Миллиардер также просил журналистов подписать соглашения о неразглашении или показать компании черновики статей, чтобы получить одобрение перед публикацией. Маск даже обижается на фанатские блоги, когда они пишут о недостатках Tesla.

Среди прочего, Tesla стремилась скрыть от общественности: информацию о безопасности транспортных средств, которую федеральные автомобильные регуляторы запрашивали у компании в качестве обычной следственной практики, и деловую информацию, которую Tesla использовала для получения налоговых субсидий от Калифорнийского управления по альтернативной энергетике и передовому финансированию транспорта.

Адвокаты от имени Tesla и Маска также пытались скрыть стенограммы и видео свидетельских показаний сотрудников и руководителей в делах, рассматриваемых канцелярией Делавэра и другими судами.

Миллиардер также не любит, когда за ним следят, даже если берут данные из открытых источников. Так, Маск заблокировал автора Twitter-бота, отслеживающего передвижение его личного самолета

Как отмечает CNBC, Маск, безусловно, воспользовался правом на свободу слова для себя и своих компаний. И, контролируя Twitter, Маск продолжит использовать соцсеть для продвижения своих компаний, инвестиций и самого себя.