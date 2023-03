Под руководством Илона Маска рыночная стоимость Twitter обвалилась вдвое – сейчас компания стоит $20 млрд (Маск верит в перспективы $250 млрд)

Согласно электронному письму, опубликованному ресурсами The Information и The New York Times, Илон Маск оценивает Twitter примерно в $20 млрд. Напомним, при покупке компании осенью прошлого года он заплатил $44 млрд. Таким образом, примерно за полгода под управлением Маска стоимость Twitter упала более чем в 2 раза.

Илон Маск поделился этой оценкой в служебной записке, которую он разослал сотрудникам Twitter в пятницу, объявив о новой программе вознаграждения акциями. Владелец уведомил существенно сократившийся персонал Twitter, что сервис все еще находится в шатком финансовом положении. Он добавил, что в какой-то момент у компании оставалось денег всего на 4 месяца.

Вместе с тем Маск не унывает и видит радужные перспективы – «четкий, но трудный путь» к оценке в $250 млрд. Этот гипотетический результат сделает нынешние акции компании в 10 раз более дорогими в будущем. Маск сказал, что Twitter позволит сотрудникам продавать акции каждые шесть месяцев, как и в SpaceX. По словам Маска, программа даст сотрудникам «ликвидные акции», одновременно защитив их от «ценового хаоса», связанного с акциями публично торгуемой компании.

Нынешняя оценка в $20 млрд, вероятно, отражает трудности, с которыми столкнулась Twitter в результате не всегда обдуманных решений Маска. В начале 2023 года ежедневный доход компании снизился на 40% по сравнению с прошлым годом в результате приостановки рекламных расходов 500 ведущими партнёрами. Многие из этих компаний ушли после скандального перезапуска Twitter Blue, когда «проверенные» тролли злоупотребляли предоставленными возможностями, выдавая себя за известных людей или бренды. В начале февраля в США было всего около 180 тыс. подписчиков Twitter Blue. Это говорит о том, что сервис и близко не компенсирует финансовый спад, который Twitter пережил после покупки Маском.

