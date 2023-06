Еще одна жертва Diablo IV: лаг убил хардкорного персонажа 91 уровня на пути в безопасную локацию после 173 часов в игре

Стример Quin69 был очень близок к статуе Лилит, на которую заносятся имена первых 1000 игроков, достигших 100 уровня на хардкоре. Но предательский разрыв связи (или иная задержка, причина точно не известна) убил его друида 91 уровня. Ирония в том, что персонаж в это самое время телепортировался в безопасную локацию – очевидно, переход туда не сохранился на сервере.

Хардкорный режим Diablo 4, пожалуй, нельзя рекомендовать впечатлительным людям. Сотни часов умелой игры могут закончиться ничем по случайной причине. Обрыв интернета, ошибка в работе серверов, или даже экстренные обстоятельства в реальной жизни могут привести к тому, что персонаж не выйдет из опасной зоны корректно и его «съедят» проходившие мимо мобы. Недавно наблюдался случай глупейшей смерти первого в мире хардкорного персонажа 100 уровня – и вот опять.

-172h 💀💀

died to a loading screen porting to town while in an invulnerability zone. Fix your game @diablo pic.twitter.com/VnqNEpccKf

— Quin (@quinrex) June 14, 2023