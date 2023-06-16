Еще одна жертва Diablo IV: лаг убил хардкорного персонажа 91 уровня на пути в безопасную локацию после 173 часов в игре

Стример Quin69 был очень близок к статуе Лилит, на которую заносятся имена первых 1000 игроков, достигших 100 уровня на хардкоре. Но предательский разрыв связи (или иная задержка, причина точно не известна) убил его друида 91 уровня. Ирония в том, что персонаж в это самое время телепортировался в безопасную локацию – очевидно, переход туда не сохранился на сервере.

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Хардкорный режим Diablo 4, пожалуй, нельзя рекомендовать впечатлительным людям. Сотни часов умелой игры могут закончиться ничем по случайной причине. Обрыв интернета, ошибка в работе серверов, или даже экстренные обстоятельства в реальной жизни могут привести к тому, что персонаж не выйдет из опасной зоны корректно и его «съедят» проходившие мимо мобы. Недавно наблюдался случай глупейшей смерти первого в мире хардкорного персонажа 100 уровня – и вот опять.

-172h 💀💀

died to a loading screen porting to town while in an invulnerability zone. Fix your game @diablo pic.twitter.com/VnqNEpccKf — Quin (@quinrex) June 14, 2023

Итак, друид 91 уровня возвращался после зачистки опасного подземелья в безопасную локацию Kyovashad. Игра начала притормаживать на экране загрузки. Стример перезагрузился и… увидел сообщение о том, что его персонаж отправился в зал павших героев. Навсегда. Безвозвратно. Эмоции хорошо видны на лице:

Некоторые зрители стрима предположили, что смерть персонажа как-то связана с постоянными ударами молнии, которые происходят в подземелье в режиме кошмара даже после того, как мобы зачищены. Якобы, защиты Quin69 слетели, когда он начал телепортацию в Kyovashad, но молния «застряла» рядом с ним пока происходил этот лаг – но это не точно.

Стример посвятил 173 часа своей реальной жизни игровому персонажу, которого просто «съел» непонятный глюк в игре. Своего рода бессмертия можно было достигнуть, войдя в виртуальный зал славы в составе первой тысячи, но и этого не случилось.

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Источник: PC Gamer