Еще один Черный Ястреб для ГУР ― чехи и словаки за неделю собрали €400 тыс. на вертолет Black Hawk для разведчиков

Чешская инициатива «подарок для путина» объявила о сборе на закупку вертолета Black Hawk, который передадут бойцам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В течение первой недели сбора неравнодушные чехи и словаки уже перечислили на этот сбор более €400 тыс. Это составляет примерно 10% от необходимой суммы. Общая стоимость вертолета Black Hawk – около €4,3 млн.

Вертолет, который собираются приобрести для нужд ГУР МО, уже осмотрели авиационные эксперты из Украины. Он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задачи. Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит его украинским разведчикам.

🚁 Black Hawk для ГУР ― чехи та словаки за тиждень зібрали 400 000 євро на гелікоптер для розвідників



🔥 Чеська ініціатива «подарунок для путіна» оголосила про збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для воїнів @DI_Ukraine 🔗 https://t.co/bKeWTvqSXI pic.twitter.com/4Xqbgq04zE — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) November 24, 2023

Это не первый сбор, устраиваемый инициативой «подарок для путина» для ВСУ. Ранее чехи уже задонатили на приобретение 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 на общую стоимость в $2,3 млн.

Отметим, в авиапарке ГУР МО Украины уже есть один вертолет Black Hawk. Он помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.