Новости Устройства 24.11.2023 в 13:56 comment views icon

Еще один Черный Ястреб для ГУР ― чехи и словаки за неделю собрали €400 тыс. на вертолет Black Hawk для разведчиков

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Чешская инициатива «подарок для путина» объявила о сборе на закупку вертолета Black Hawk, который передадут бойцам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В течение первой недели сбора неравнодушные чехи и словаки уже перечислили на этот сбор более €400 тыс. Это составляет примерно 10% от необходимой суммы. Общая стоимость вертолета Black Hawk – около €4,3 млн.

Вертолет, который собираются приобрести для нужд ГУР МО, уже осмотрели авиационные эксперты из Украины. Он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задачи. Как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит его украинским разведчикам.

Это не первый сбор, устраиваемый инициативой «подарок для путина» для ВСУ. Ранее чехи уже задонатили на приобретение 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 на общую стоимость в $2,3 млн.

Отметим, в авиапарке ГУР МО Украины уже есть один вертолет Black Hawk. Он помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

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