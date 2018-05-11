Эскиз Lenovo Z5 демонстрирует по-настоящему безрамочный смартфон

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На днях стало известно, что Lenovo готовит новый смартфон, у которого экран занимает более 95% площади лицевой панели. Теперь же вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг преподнес общественности новый тизер – эскиз смартфона Lenovo Z5, демонстрирующий лицевую часть устройства. Да, по-настоящему безрамочный смартфон Lenovo будет называться именно так.

Эскиз снимает вопрос относительно нижней рамки. Как видим, наше предположение о том, что она будет толще остальных, оказалось ложным. И если в реальности Lenovo Z5 будет выглядеть точно так же, как на бумаге, то он вполне заслуженно может получить звание первого поистине безрамочного смартфона. Экран у Lenovo Z5 должен занимать более 95% площади фронтальной панели. Для сравнения, у Xiaomi Mi Mix эффективная площадь дисплея составляет 91,3% фронтальной панели, а у Mi Mix 2 – 93%.

На эскизе можно увидеть полоски для антенн, симметрично размещенные на боковых гранях корпуса сверху и снизу, а также разъем USB-C на нижней грани. Пока неясно, где производитель планирует размещать привычный набор сенсоров и компонентов. На этом эскизе не предусмотрено места даже для разговорного динамика, не говоря уже о фронтальной камере.

Впрочем, руководитель Lenovo упоминает о четырех технологических достижениях, воплощенных в Lenovo Z5. Не исключено, что наряду с подэкранным сканером отпечатков пальцев грядущая новинка получит встроенный в экран динамик и выдвижной модуль камеры. Напомним, у концептуального Vivo Apex с 98% соотношением площади экрана к площади лицевой панели, как раз такая камера-перископ.

Также Чанг Ченг отметил, что в процессе разработки Lenovo Z5 компания запатентовала 18 разработок.

Ранее Lenovo в Китае ставила на смартфоны Motorola с фирменной оболочкой ZUK UI, но эта ставка не сыграла. С учетом недавно представленной среднеуровневой модели Lenovo S5 и бюджетных Lenovo K5 и K5 Lite можно предположить, что компания пытается вернуть бренду Lenovo былую популярность на домашнем рынке. И главную роль в этой миссии, судя по всему, отводят именно флагману Lenovo Z5.

О характеристиках Lenovo Z5, к сожалению, по-прежнему данных нет.

Анонс смартфона Lenovo Z5 ожидается 14 июня

Источник: gizmochina