На выставке MWC 2018 показали концепт смартфона Vivo APEX с фронтальной камерой-перископом и встроенным сканером отпечатков размером в пол-экрана

Компания Vivo продолжает удивлять публику необычным концептами – на CES 2018 она привезла первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее, а для MWC 2018 подготовила еще более интересную модель APEX с безрамочным дизайном, фронтальной камерой-перископом и сканером отпечатков, который занимает “пол-экрана”.

Смартфон Vivo APEX выполнен в стеклянном корпусе с алюминиевыми боковинами, он оснащается портом USB type-C port, двойной основной камерой и 5,99-дюймовой OLED-матрицей с Full HD+ дисплеем и соотношением сторон 18:9. При этом активная зона распознавания отпечатков занимает не половину площади всего экрана, а скорее треть. Однако если учитывать только ту часть, которую пользователи смартфонов обычно используют для разблокировки, то окажется, что встроенный под экран сканер действительно перекрывает не менее половины этой зоны.

Для сравнения в видео приводится модель того же производителя Vivo X20 Plus UD, в котором сканер отпечатков под экраном, выполненный по той же технологии, занимает минимальную площадь размерами примерно в квадратный сантиметр. Соответственно, в этом случае пользователю придется довольно точно “прицеливаться”, чтобы попасть пальцем точно в сканер, тогда как для APEX смартфон достаточно просто взять руки и палец практически наверняка попадет в активную зону.

Интересно, что разработчики предусмотрели режим, в котором для разблокировки смартфона необходимо задействовать сразу два пальца. Подразумевается, что это будут разные люди, а необходимость приложить свои пальцы к аппарату одновременно усилит безопасность данных. Журналисты, которые смогли подержать в руках Vivo APEX отметили, что сканер срабатывает не так быстро и точно, как коммерческие образцы, вдобавок правильно подобрав освещение и угол взгляда, можно визуально рассмотреть границы сканера отпечатков под экраном.

Дизайн смартфона получился “максимально безрамочным” – три боковые рамки имеют ширину 1,8 мм, а нижняя – 4,3 мм, что в сумме дает соотношение площади экрана к общей площади фронтальной панели порядка 98%. Чтобы добиться такого соотношения, разработчики использовали сразу несколько технологических решений. Разговорный динамик выполнен по технологии Screen SoundCasting, при которой звук генерируется за счет вибрации самого экрана – похожее решение используется в Xiaomi Mi Mix, при этом у Vivo APEX звук получается более громким, при этом смартфон можно удерживать любой стороной – и экраном к уху и задней панелью к уху.

И, наконец, пара слов о фронтальной камере. Несмотря на то, что ширина нижней части окантовки вполне позволяла разместить фотомодуль там, разработчики посчитали, что такое положение будет не очень привычным и удобным для пользователя. Поэтому фронтальная камера на 8 Мп спрятана в верхней грани корпуса и выезжает из своей ниши только в том случае, когда ей нужно воспользоваться, после чего прячется обратно. За счет использования микродвигателя процесс занимает всего 0,8 секунды.

Создатели Vivo APEX подчеркивают, что это только концепт, а не коммерческое устройство, однако с учетом того, сколько времени прошло между первой демонстрацией концепта и началом продаж коммерческой модели Vivo X20 Plus UD на его основе (подсказка – три недели), мы не удивимся, если финальная версия Vivo APEX появится на полках магазинов уже в текущем году.

Источник: GSMarena