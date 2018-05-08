Lenovo дразнит рекламным изображением нового смартфона, у которого экран занимает более 95% площади лицевой панели

Вице-президент Lenovo Чанг Ченг опубликовал на своей страничке в соцсети Weibo изображение, рекламирующее грядущий анонс нового смартфона, который будет выделяться очень тонкими рамками вокруг экрана.

К изображению глава Lenovo прикрепил небольшой опрос, целью которого было выяснить у пользователей, смартфон с каким соотношением площади экрана к лицевой панели они считают «полноэкранным». Всего было предложено три варианта: 80-84%, 85-89% и 90-94%.

Спустя некоторое время Чанг Ченг уточнил, что предстоящий смартфон Lenovo предложит по-настоящему полноэкранное устройство с эффективной площадью более 95%. Иными словами, дисплей пока еще неназванного смартфона Lenovo будет занимать более 95% площади лицевой панели.

Как видим, на изображении запечатлена только часть лицевой панели грядущей новинки. Судя по тому, что нижняя часть не показана, рамка по этой стороне будет немного шире, чем по трем остальным, где она, по сути, отсутствует. То есть, в плане дизайна грядущая новинка Lenovo будет ближе к Xiaomi Mi Mix 2, чем к iPhone X с его вырезом.

К сожалению, никаких подробностей о характеристиках пока не сообщается, зато известна дата анонса – 14 июня. В ближайшее время вполне можно ожидать новых утечек и рекламных изображений, из которых мы будем узнавать о каких-либо параметрах этого смартфона.

Говоря о рекордах по эффективной площади дисплея, можно вспомнить о смартфоне Vivo Apex, у которого экран занимает 98% площади лицевой панели, а также необычный безрамочный слайдер Doogee Mix 4 с 97% соотношением экрана к площади передней панели. Впрочем, оба этих потенциальных рекордсменов пока еще не превратились в серийные устройства.

Источник: gsmarena