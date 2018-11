«Это не выход». Цукерберг — об отставке с поста председателя Facebook

Нынешний год оказался непростым для компании Facebook. Весной разразился скандал с утечкой данных пользователей в компанию Cambridge Analytica. Летом соцсеть обвинили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов. А осенью десятки миллионов учётных записей пользователей Facebook пострадали из-за уязвимости, после чего аккаунты попали в продажу в даркнете по цене $3. Были и другие негативные новости и публикации о работе Facebook. Например, на прошлой неделе вышла критическая статья о соцсети в New York Times.

Каждый такой скандал вызывал массу критики в адрес главы Facebook Марка Цукерберга. Ему даже пришлось выступать в Конгрессе США и давать пояснения относительно мер, предпринимаемых для защиты конфиденциальных данных пользователей. Более того, акционеры компании планировали сместить Марка с поста председателя правления.

Но сам Марк Цукерберг не намерен покидать руководящие должности в Facebook. В интервью CNN он заявил, что не видит смысла в своей отставке на текущий момент. Также он прокомментировал последние критические публикации. В частности, Цукерберг считает, что такие статьи сосредоточены, в основном, на негативе, что не совсем верно. Хотя он согласен, что в работе компании иногда случаются проблемы, заслуживающие критики.

.@LaurieSegallCNN to Facebook Chairman and CEO Mark Zuckerberg: «So you are not stepping down as chairman [of Facebook]?»

Zuckerberg : «That’s not the plan… I am not currently thinking that makes sense.» https://t.co/FgpBcbXWvi pic.twitter.com/eNQYZMz9jA

— Anderson Cooper 360° (@AC360) 21 ноября 2018 г.