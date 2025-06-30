Facebook пытается выманить данные для своего ИИ из вашей галереи и еще не опубликованных фото

Facebook тестирует новую функцию, которая требует у пользователей доступа ко всей галерее и к тем фото, которые вы еще не публиковали — официально, чтобы предложить вам версии, «улучшенные ИИ»; и возможно, чтобы собрать данные для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Сейчас при добавлении новой истории в Facebook приложение предлагает вам согласиться на «облачную обработку» фотографий, чтобы предлагать «творческие предложения от ИИ».

В сообщении сказано: если нажать «Разрешить», то Facebook будет генерировать и предлагать новые идеи на основе вашей галереи — например коллажи, подборки, рестайлинг фото и тому подобное. Однако, чтобы это сработало, программа должна загрузить медиафайлы с вашей фотопленки в собственное облако (то есть на свои сервера) на «постоянной основе», ориентируясь на такие данные, как время, местонахождение или темы. Отмечается, что предложения будете видеть только вы и снимки не будут использоваться для таргетинга рекламы.

Вместе с тем, согласно анализу TechCrunch, нажимая «Разрешить» вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг Meta по искусственному интеллекту — то есть позволяете ИИ компании анализировать ваши медиафайлы, черты вашего лица и тому подобное. Такой себе потенциальный «скользкий» способ получить новые данные для обучения технологии и получить преимущество в гонке искусственного интеллекта.

Отключить опцию можно в «Параметрах» Facebook в разделе «Предложения по совместному доступу к фотопленке»: там есть два переключателя, где первый позволяет предлагать фотографии из галереи во время просмотра приложения, а второй (который должен быть активирован на основе всплывающего окна, запрашивающего разрешение в историях) позволяет включать или выключать «облачную обработку».

«Мы исследуем способы облегчить обмен контентом для людей в Facebook, тестируя предложения готового к распространению и курируемого контента из фотогалереи человека», — сказала пресс-секретарь Meta Мария Кубета, фактически подтвердив тестирование функции.

Вместе с тем Кубета добавила, что медиафайлы из галереи пользователей могут быть использованы для улучшения предложений функции, но в «тестовой версии» не используются для улучшения моделей искусственного интеллекта. Интересно, что будет, когда функцию запустят полноценно? Сейчас она предлагается ограниченному количеству пользователей в США и Канаде.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

История является очередным примером того, насколько осторожным надо быть пользователям при взаимодействии с ИИ, поскольку все ваши запросы в определенное время с легкостью могут стать публичными. В июне, к примеру, суд обязал OpenAI «бессрочно» сохранять историю запросов к ChatGPT (включая удаленные чаты) с целью иметь потенциальные доказательства в исках о нарушении авторских прав и отменил уже две апелляции от пользователей.