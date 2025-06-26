Facebook это не понравится: «Социальная сеть 2» официально в работе, сценарий пишут по расследованию WSJ

Теперь официально: оскароносная «Социальная сеть» получит сиквел с режиссурой и сценарием Аарона Соркина. И если первая часть рассказывала об основании империи Марка Цукерберга, то ее продолжение поднимет более серьезные темы, основываясь на серии расследований The Wall Street Journal, собранных в книгу «Файлы Facebook».

Взрывная серия статей, основанная на тысячах страниц внутренних документов, обнародованных бывшим менеджером продукта Facebook Фрэнсис Хауген, вышла в октябре 2021 года, разоблачая работу крупнейшей в мире социальной сети и многочисленный вред, который она наносит — среди прочего, влияние Facebook на общество и роковой штурм Капитолия 6 января 2020 года. Собственно, последнее и стало главным источником вдохновения для Соркина, который взял на себя в сиквеле роль режиссера и сценариста.

«В Facebook должно быть постоянное напряжение между ростом и честностью. Его нет. Есть только рост», — говорил Соркин в прошлом году. «Если бы Марк Цукерберг проснулся завтра утром и понял, что за $120 млрд нельзя купить ничего такого, чего нельзя купить за $119 млрд, то он бы сказал: «Так как насчет того, чтобы я зарабатывал немного меньше денег? Я улучшу честность и уменьшу рост». Да, вы можете это сделать, заменив единицу на ноль».

Соркин изначально известен как сценарист, который пишет лучшие диалоги (отмеченные самим Квентином Тарантино), также снял такие полнометражные фильмы, как «Игра Молли», «Суд над Чикагской семеркой» и «Быть Рикардо».

Напомним, что оригинальная «Социальная сеть», основанная на романе Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле» и срежиссированная Дэвидом Финчером, получила огромный успех у зрителей и критиков, собрала $226 млн в мировом прокате и была номинирована на 8 премий «Оскар», включая главную (в итоге забрав 3 с наградой для Соркина за лучший адаптированный сценарий).

Дата старта производства еще не установлена, изначально после заключения сделки Соркин сосредоточится на подборе актерского состава. В первом фильме, напомним, Марка Цукерберга сыграл Джесси Айзенберг (и получил за это свой первый «Оскар»), тогда как роль сооснователя Facebook Эдуардо Саверина взял на себя Эндрю Гарфилд.