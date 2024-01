Этот iPhone пережил падение с 5 км высоты — во время рейса Alaska Airlines, где Boeing 737 Max 9 внезапно потерял часть фюзеляжа

Телефон нашли включенным, с подключенным, но оборванным кабелем для зарядки, а на экране отображалось электронное письмо с багажной квитанцией от авиаперевозчика.

Самолет Boeing 737 Max 9 стартовал в пятницу из Портленда и, находясь на высоте 5 км, внезапно потерял часть фюзеляжа, зарезервированную для дополнительных дверей. К счастью, через 20 минут после взлета пилоты смогли успешно приземлить транспорт со всеми 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту, хотя некоторые получили легкие травмы.

В то же время, как сообщил в соцсетях дизайнер игр Шон Бейтс, во время прогулки ему удалось найти iPhone, который, вероятно, пережил падение с того же рейса, судя по багажной квитанции, которая отображалась на почему-то не заблокированном экране телефона. Снаружи устройство выглядит абсолютно невредимым — пострадал только кабель для зарядки, оборванный остаток которого торчал из разъема.

