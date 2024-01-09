Этот iPhone пережил падение с 5 км высоты — во время рейса Alaska Airlines, где Boeing 737 Max 9 внезапно потерял часть фюзеляжа

Телефон нашли включенным, с подключенным, но оборванным кабелем для зарядки, а на экране отображалось электронное письмо с багажной квитанцией от авиаперевозчика.

Самолет Boeing 737 Max 9 стартовал в пятницу из Портленда и, находясь на высоте 5 км, внезапно потерял часть фюзеляжа, зарезервированную для дополнительных дверей. К счастью, через 20 минут после взлета пилоты смогли успешно приземлить транспорт со всеми 171 пассажиром и 6 членами экипажа на борту, хотя некоторые получили легкие травмы.

В то же время, как сообщил в соцсетях дизайнер игр Шон Бейтс, во время прогулки ему удалось найти iPhone, который, вероятно, пережил падение с того же рейса, судя по багажной квитанции, которая отображалась на почему-то не заблокированном экране телефона. Снаружи устройство выглядит абсолютно невредимым — пострадал только кабель для зарядки, оборванный остаток которого торчал из разъема.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact! When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

Во время воскресного брифинга Национальный совет по безопасности на транспорте подтвердил, что после падения с Boeing 737 Max 9 было найдено два телефона — один на обочине, а второй во дворе. Кроме того, учитель портлендской школы нашел ту самую заглушку фюзеляжа на своем дворе.

Так как телефон мог остаться невредимым, упав с высоты в 5 км? Здесь речь, похоже, идет об отрицательном ускорении или замедлении — процессе, в ходе которого скорость объекта уменьшается со временем. Во время подобного случая в 2011 году, когда iPhone 4 упал с самолета с высоты 300 метров, Wired подробно описал этот процесс — любой падающий на Землю объект достигает точки, известной как конечная скорость, где сила тяготения больше не может его ускорить из-за сопротивления воздуха в атмосфере. Кроме того, iPhone 4, как и упавший во время пятничного рейса телефон, находился в футляре, что увеличивало его шансы на выживание.

Между тем, на время проведения расследования Федеральное авиационное управление приказало приостановить работу 171 самолета Boeing 737 Max 9. По данным Boeing, Max — самый популярный самолет в истории компании, на который приходится пятая часть всех заказов, начиная с 1995 года. Из почти 2,9 миллиона рейсов, запланированных во всем мире на январь, 4,3% должны были состояться с использованием самолетов Max 8, а 0,7% — с использованием Max 9.