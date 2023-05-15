Европа разрабатывает Закон об ИИ, чтобы регулировать модели, такие как ChatGPT. Он устанавливает 4 категории риска таких систем

В Европарламенте разрабатывают нормативный документ, который может стать первым в своём роде законом, регулирующим искусственный интеллект. Документ уже получил одобрение профильного комитета.

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Европейский Закон об ИИ использует риск-ориентированный подход к регулированию искусственного интеллекта, когда обязательства для системы пропорциональны уровню риска, который она представляет. В документе указаны требования к поставщикам так называемых «базовых моделей», таких, как ChatGPT.

Закон об ИИ классифицирует приложения ИИ по четырем уровням риска:

неприемлемый риск,

высокий риск,

ограниченный риск,

минимальный риск или его отсутствие.

Приложения с неприемлемым риском по умолчанию запрещены и не могут быть развернуты в ЕС. Они включают следующие системы ИИ:

использующие подсознательные методы или манипулятивные или вводящие в заблуждение методы для искажения поведения

использующие уязвимости отдельных лиц или определенных групп

используемые для социальной оценки или оценки надежности

используемые для оценки рисков, прогнозирования уголовных или административных правонарушений

создающие или расширяющие базы данных распознавания лиц с помощью нецелевого парсинга

определяющие эмоции в правоохранительных органах, пограничном контроле, на рабочем месте и в образовании

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Несколько законодателей призвали сделать ограничения более жесткими, чтобы обеспечить охват ChatGPT. С этой целью были наложены требования на «основные модели», такие, как большие языковые модели и генеративный ИИ.

Разработчики базовых моделей должны будут применять проверки безопасности, меры управления данными и меры по снижению рисков, прежде чем публиковать свои модели. Они также должны будут убедиться, что данные, используемые для обучения их систем, не нарушают закон об авторском праве.

Отмечается, что пока что речь идёт о рабочем документе, он еще далек от того, чтобы стать законом.

В то же время эти законодательные инициативы ЕС вызвали обеспокоенность в технологической отрасли. Ассоциация компьютерной и коммуникационной промышленности заявила, что обеспокоена тем, что сфера действия Закона об ИИ была слишком расширена, и он может охватывать безвредные формы ИИ.

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Также отмечается, что европейский Закон об ИИ в случае принятия установит стандарт для регулирования ИИ в Европе. Однако другие юрисдикции, включая Китай, США и Великобританию, также разработают свои собственные версии законодательства для регулирования ИИ, которые могут отличаться друг от друга.

Источник: cnbc