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Европейская сеть зарядных станций Bosch для электромобилей уже достигла отметки 150 тыс. штук, до конца года ожидается рост до 200 тыс.

Европейская сеть зарядных станций Bosch для электромобилей уже достигла отметки 150 тыс. штук, до конца года ожидается рост до 200 тыс.

Европейская сеть зарядных станций Bosch для электромобилей уже достигла отметки 150 тыс. штук, до конца года ожидается рост до 200 тыс.


Компания Bosch объявила, что с помощью ее фирменного сервиса владельцы электромобилей уже могут найти более 150 тыс. заправочных станций для электромобилей в 16 европейских странах, а к концу года ожидается увеличение сети в Европе до 200 тыс. точек зарядки. При этом сервис обеспечивает полный цикл зарядки, включая поиск и оплату.

Плотность зарядной сети считается решающим фактором при принятии решения о покупке электромобиля. В Германии, например, по данным энергетической ассоциации BDEW на конец марта насчитывалось около 27730 точек зарядки. При этом карты доступа почти 200 провайдеров и операторов часто работают только в определенных точках оплаты. В дополнение к этому, существует множество условий, типов вилок и рейтингов точек зарядки.

Европейская сеть подзарядки Bosch в настоящее время насчитывает более 150 тыс. точек, к которым водители могут получить доступ с одной центральной платформы приложения. Компания Bosch построила сеть, заключая контракты с операторами и используя роуминг для подключения точек оплаты. В результате более 27500 точек зарядки в Германии теперь являются частью данной сети. Для водителей электромобилей это означает, что они могут использовать фирменное приложение Bosch «Charge My EV» или связанных с ним поставщиков, таких как «Clever Laden».

В мае только в одной Германии существовало 288 тарифов на зарядку электромобиля. Для водителей это путаница и дополнительный дискомфорт, тем более теперь, когда многие провайдеры переходят с фиксированной платы на выставление счетов за киловатт-час. При этом почти каждый второй (45%) водитель электромобиля использует от двух до четырех разных карт для доступа к точкам зарядки, а 15% из них используют как минимум пять карт.

В свою очередь для использования сервисов зарядки Bosch, достаточно один раз зайти в приложение на смартфоне. Приложение оплачивает зарядку, используя данные кредитной карты, загруженные ранее, и предоставляет пользователям ежемесячный отчет о затратах на пополнение счета.

В Bosch также работают над зарядным решением с интегрированной информационно-развлекательной системой, которая предложит владельцам электромобилей новый пользовательский опыт. Благодаря умной системе водитель будет постоянно получать актуальные данные об уровне зарядки и расстоянии, которое пройдет электромобиль на имеющемся заряде. Если изначально запланированное место зарядки занято, система перестроит маршрут к свободной станции. Кроме того, рекомендуемые маршруты и места сбора платежей адаптированы к личным предпочтениям собственника авто. Водители также могут поручить системе искать места подзарядки рядом с ресторанами или с бесплатным Wi-Fi. Новая система зарядки также позволит водителям эффективней использовать время, необходимое на зарядку авто, например, они смогут заказать доставку покупок к месту зарядки и отоваривать купоны и ваучеры в соседних ресторанах и торговых центрах.

Источник: Bosch

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