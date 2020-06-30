Европейская сеть зарядных станций Bosch для электромобилей уже достигла отметки 150 тыс. штук, до конца года ожидается рост до 200 тыс.





Компания Bosch объявила, что с помощью ее фирменного сервиса владельцы электромобилей уже могут найти более 150 тыс. заправочных станций для электромобилей в 16 европейских странах, а к концу года ожидается увеличение сети в Европе до 200 тыс. точек зарядки. При этом сервис обеспечивает полный цикл зарядки, включая поиск и оплату.

Плотность зарядной сети считается решающим фактором при принятии решения о покупке электромобиля. В Германии, например, по данным энергетической ассоциации BDEW на конец марта насчитывалось около 27730 точек зарядки. При этом карты доступа почти 200 провайдеров и операторов часто работают только в определенных точках оплаты. В дополнение к этому, существует множество условий, типов вилок и рейтингов точек зарядки.

Европейская сеть подзарядки Bosch в настоящее время насчитывает более 150 тыс. точек, к которым водители могут получить доступ с одной центральной платформы приложения. Компания Bosch построила сеть, заключая контракты с операторами и используя роуминг для подключения точек оплаты. В результате более 27500 точек зарядки в Германии теперь являются частью данной сети. Для водителей электромобилей это означает, что они могут использовать фирменное приложение Bosch «Charge My EV» или связанных с ним поставщиков, таких как «Clever Laden».

В мае только в одной Германии существовало 288 тарифов на зарядку электромобиля. Для водителей это путаница и дополнительный дискомфорт, тем более теперь, когда многие провайдеры переходят с фиксированной платы на выставление счетов за киловатт-час. При этом почти каждый второй (45%) водитель электромобиля использует от двух до четырех разных карт для доступа к точкам зарядки, а 15% из них используют как минимум пять карт.

В свою очередь для использования сервисов зарядки Bosch, достаточно один раз зайти в приложение на смартфоне. Приложение оплачивает зарядку, используя данные кредитной карты, загруженные ранее, и предоставляет пользователям ежемесячный отчет о затратах на пополнение счета.

В Bosch также работают над зарядным решением с интегрированной информационно-развлекательной системой, которая предложит владельцам электромобилей новый пользовательский опыт. Благодаря умной системе водитель будет постоянно получать актуальные данные об уровне зарядки и расстоянии, которое пройдет электромобиль на имеющемся заряде. Если изначально запланированное место зарядки занято, система перестроит маршрут к свободной станции. Кроме того, рекомендуемые маршруты и места сбора платежей адаптированы к личным предпочтениям собственника авто. Водители также могут поручить системе искать места подзарядки рядом с ресторанами или с бесплатным Wi-Fi. Новая система зарядки также позволит водителям эффективней использовать время, необходимое на зарядку авто, например, они смогут заказать доставку покупок к месту зарядки и отоваривать купоны и ваучеры в соседних ресторанах и торговых центрах.

Источник: Bosch