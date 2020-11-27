Европейские продажи электромобилей в октябре: 71,8 тыс. штук, годовой рост на 200%, самая продаваемая модель — Volkswagen ID.3 [инфографика]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Исследовательская компания JATO Dynamics опубликовала свежие данные о продажах автомобилей, гибридов и электромобилей на европейском рынке в октябре 2020 года. Несмотря на то, что суммарный рынок автомобильных продаж снизился на 7% по сравнению с прошлым годом, электрические модели показывают завидный рост, а немецкий электромобиль Volkswagen ID.3 стал бестселлером.

С начала года в Европе зарегистрировали 9,7 млн автомобилей, что на 27% меньше аналогичных показателей 2019 года. Если говорить о продажах октября, то в текущем году европейцы приобрели 1,13 млн автомобилей (это результаты уровня 2018 года), тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1,21 млн штук.

Второй месяц подряд электрифицированные модели (BEV, PHEV, HEV) превзошли по продажам дизельные модели — 26,8% (302,587 штук) против 26,3%. Интересно, что двукратный прирост доли демонстрируют «мягкие гибриды» (mild-hybrids), которые предоставляют большую экономию топлива и экологичность при достаточно низкой стоимости, которую пока не могут предложить батарейные электромобили.

Годовой прирост продаж батарейных электромобилей (BEV) составил 197% — всего в октябре в Европе было продано 71,800 таких автомобилей. Лидером в сегменте стал Volkswagen ID.3 с результатом 10,590 штук (и долей рынка 25%), при этом в общем рейтинге он занимает только 29 место, так что «электричкам» еще есть куда расти.

Интересно, что более половины продаж ID.3 пришлись на бизнес-покупки (автопарки) и сервисы такси, каршеринга и проката. На втором месте идет Renault Zoe (9,778 штук), на третьем — Hyundai Kona (5,261 штук), а вот Tesla вообще нет в Топ-10 самых популярных электромобилей Европы.

В целом структура европейского авторынка в октябре 2020 года выглядела следующим образом:

Источник: JATO Dynamics