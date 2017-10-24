Facebook экспериментирует с разделением основной ленты новостей на две ветки

Компания Facebook приступила к тестированию идеи разделения «Ленты новостей» на две отдельных ленты. Благодаря этому удастся отделить коммерческие записи от личных.

Тестирование будет проходить на протяжении нескольких месяцев в шести странах: Боливии, Камбодже, Гватемале, Сербии, Словакии, Шри-Ланке. Пользователям в этих странах будет формироваться две ленты новостей. Одна ветка предназначена для сбора записей от друзей и членов семьи. В другой ленте будут концентрироваться записи со страниц, которые понравились пользователю. Глобальный тест новой функции запускать пока не планируется.

Данное изменение может вынудить владельцев страниц (новостные издания, музыкантов, спортивные команды и др.) нести дополнительные расходы и платить за рекламу, отображаемую в «личной» ленте. Однако представитель Facebook отметил, что компания не планирует принуждать коммерческие страницы «платить за их распространение».

Вместе с тем, тестирование двух отдельных лент новостей уже повлияло на трафик сайтов небольших СМИ. Об этом заявил словацкий журналист Филипп Струхарик. Он также отметил следующее:

«Если вы хотите, чтобы ваши сообщения в Facebook были замечены в старой ленте новостей, вам нужно заплатить».

Источник: Reuters