Facebook запускает дополнительную ленту новостей Explore с рекомендованными публикациями

Решив, что две ленты лучше, чем одна, крупнейшая социальная сеть в мире Facebook приступила к внедрению соответствующей функциональности. Запуск второй ленты новостей на сайте Facebook, которая будет дополнять основную и первоначально появилась в мобильной версии соцсети, представители соцсети подтвердили ресурсу Techcrunch. Сама лента получила название Explore и, как можно догадаться по названию, будет содержать разные потенциально интересные публикации от страниц, на которые пользователь не подписан.

Facebook's Explore Feed is now on desktop, huh? pic.twitter.com/mgXs6tpapH

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) October 17, 2017