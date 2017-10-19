Facebook запускает дополнительную ленту новостей Explore с рекомендованными публикациями

Решив, что две ленты лучше, чем одна, крупнейшая социальная сеть в мире Facebook приступила к внедрению соответствующей функциональности. Запуск второй ленты новостей на сайте Facebook, которая будет дополнять основную и первоначально появилась в мобильной версии соцсети, представители соцсети подтвердили ресурсу Techcrunch. Сама лента получила название Explore и, как можно догадаться по названию, будет содержать разные потенциально интересные публикации от страниц, на которые пользователь не подписан.

Facebook's Explore Feed is now on desktop, huh? pic.twitter.com/mgXs6tpapH — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) October 17, 2017

Пока что новая функциональность доступна только ограниченному числу пользователей в тестовом режиме. На сайте Facebook она разместилась на боковой панели слева, где представлены другие функции соцсети, такие как «События», «Группы», «Игры», «Моменты» и т.д.

«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту с популярными статьями, видео и фото, автоматически подбираемыми для каждого конкретного человека на основании его интересов. Мы слышали, что люди хотят видеть интересные посты со страниц, на которые они еще не подписаны», — заявил представитель Facebook.

Само собой, со второй новостной лентой Facebook рассчитывает увеличить время, проводимое пользователем на сайте или в приложении соцсети, и доходы, размещая еще больше рекламы.

Источник: Techcrunch