Facebook Messenger появился на macOS и Windows

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Социальная сеть Facebook представила десктопную версию Messenger – популярного приложения для мгновенного обмена сообщениями. При этом программа предлагает пользователям бесплатные и безлимитные групповые видеозвонки, что сейчас особенно актуально. По словам компании, за последний месяц использование браузерной версии Messenger для аудио и видеозвонков увеличилось более, чем на 100%.

В целом же, функционально десктопная версия во многом повторяет мобильную, поддерживая не только обмен сообщениями, аудио и видеозвонки, но и отправку GIF, а также тёмный режим оформления. Как и в браузере, данные между мобильным и десктопным приложением Messenger синхронизируется, поэтому начав общение на смартфоне можно продолжить его на компьютере и наоборот.

Messenger Desktop Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop Опубліковано Messenger Четвер, 2 квітня 2020 р.

Скачать и установить десктопный Messenger можно в Microsoft Store и в Mac App Store.

Источник: Facebook