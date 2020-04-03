Facebook Messenger появился на macOS и Windows
Социальная сеть Facebook представила десктопную версию Messenger – популярного приложения для мгновенного обмена сообщениями. При этом программа предлагает пользователям бесплатные и безлимитные групповые видеозвонки, что сейчас особенно актуально. По словам компании, за последний месяц использование браузерной версии Messenger для аудио и видеозвонков увеличилось более, чем на 100%.
В целом же, функционально десктопная версия во многом повторяет мобильную, поддерживая не только обмен сообщениями, аудио и видеозвонки, но и отправку GIF, а также тёмный режим оформления. Как и в браузере, данные между мобильным и десктопным приложением Messenger синхронизируется, поэтому начав общение на смартфоне можно продолжить его на компьютере и наоборот.
Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop
Опубліковано Messenger Четвер, 2 квітня 2020 р.
Скачать и установить десктопный Messenger можно в Microsoft Store и в Mac App Store.
Источник: Facebook