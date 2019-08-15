Facebook обновляет настройки приватности для групп и дополняет новые административные инструменты для обеспечения безопасности





Компания Facebook объявила, что она обновляет настройки конфиденциальности для групп и работает над тем, чтобы лучше модерировать неприемлемый контент, нарушающий правила платформы.

В частности, платформа переименовывает настройки доступа групп. Ранее были доступны три типа доступа: общедоступная, закрытая и секретная группа. И некоторых пользователей такие названия сбивали с толку. В дальнейшем в соцсети будут предлагаться настройки конфиденциальности для двух типов групп: общедоступных и частных. При этом в частных группах настройки позволят сделать их видимыми или скрытыми для тех, кто не является участниками.

Новые настройки также обеспечат больший контроль для администраторов и участников, предоставляя администраторам больше инструментов для модераторирования. А для участников будут доступны дополнительные функции просмотра истории группы и предварительного просмотра её содержимого, прежде чем принять или отклонить приглашение.

Новые настройки групп являются частью инициативы Safe Communities Initiative, которую компания начала два года назад, чтобы отслеживать и обнаруживать недопустимый контент в группах Facebook. Этот анонс было сделан вскоре после недавних выводов о том, что секретные группы в Фейсбуке стали местом для публикации расистских и оскорбительных публикаций.

Вместе с тем, Facebook утверждает, что использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы «заблаговременно обнаруживать недопустимый контент ещё до того, как кто-то сообщит о нём, а иногда даже до того, как люди вообще его увидят». Затем помеченный контент проверяется людьми, чтобы определить, нарушает ли он стандарты сообщества Facebook.

Источник: The Verge