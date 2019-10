«Мы очень уважаем данную инициативу, но…»: Visa, Mastercard, eBay и еще несколько компаний отказались участвовать в проекте Facebook по разработке криптовалюты Libra

Visa решила не присоединяться к проекту, но пообещала следить за его развитием. Платежная система не исключает присоединение к инициативе в будущем, если разработчики криптовалюты докажут, что они, среди прочего, способны исполнять требования регуляторов. По мнению компании, «хорошо регулируемые сети на блокчейне потенциально могут оказать положительное влияние на развивающиеся рынки».

Mastercard заявила, что сосредоточится на развитии собственных проектов по обеспечению финансовой доступности по всему миру.

В Stripe дали аналогичное объяснение.

Представитель eBay, в свою очередь, указал, что площадка «очень уважает видение Libra», однако приняла решение не становиться соучредителем и сосредоточиться на собственном бизнесе.

Комментарий латиноамериканской компании Mercado Pago источники не приводят.

Таким образом, проект по разработке Libra остался, по сути, без поддержки крупных платежных сервисов, что, можно не сомневаться, негативно скажется на глобальных перспективах инициативы. Единственной компанией из платежной отрасли, которое пока не объявила об отказе от участия в проекте, является голландская PayU, остальные члены ассоциации, в том числе Lyft и Vodafone, включают в основном венчурные фонды, телекоммуникационные, технологические и блокчейн компании, а также некоммерческие группы.

Впрочем, курирующий проект Libta Дэвид Маркус сохраняет оптимизм. В Twitter он призвал не ставить крест на судьбе криптовалюты, заявив, что «все это нехорошо лишь в краткосрочной перспективе», а также отметил, что понимает решение компаний, так как оно было принято «под сильным давлением» со стороны политиков и регулирующих органов.

I would caution against reading the fate of Libra into this update. Of course, it’s not great news in the short term, but in a way it’s liberating. Stay tuned for more very soon. Change of this magnitude is hard. You know you’re on to something when so much pressure builds up.

— David Marcus (@davidmarcus) 11 октября 2019 г.