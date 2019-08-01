Facebook поделилась успехами в работе над устройством, читающим мысли





Facebook Reality Labs совместно с учёными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовали результаты эксперимента по чтению мыслей с использованием имплантированных электродов. Их исследование демонстрирует метод быстрого «чтения» слов и фраз из мозга, что делает компанию на шаг ближе к осуществлению амбициозной идеи о неинвазивной системе передачи мыслей человека с помощью специального устройства.

Люди уже сейчас могут печатать с использованием нейрокомпьютерного интерфейса, но такие системы зачастую просят «произносить» отдельные слова с помощью виртуальной клавиатуры. В эксперименте, опубликованном в журнале Nature Communications, испытуемым задавались вопросы с несколькими вариантами ответов, после чего они произносили свой вариант вслух. В этот момент электроды фиксировали активность в тех областях мозга, которые отвечают за образование и распознавание речи, стараясь обнаружить шаблоны, соответствующие конкретным словам и фразам в реальном времени.

Когда участники эксперимента слышали вопрос и варианты ответов, система предугадывала тот момент, когда мозг регистрировал вопрос, и когда человек мысленно на него отвечал. Прогнозы формировались в соответствии с контекстом, поэтому круг возможных ответов сужался. Точность чтения мыслей составила от 61 до 76%.

Профессор нейрохирургии и ведущий автор исследования Эдвард Чанг отметил, что пока эта система умеет предугадывать только очень ограниченный набор слов. Людям, участвовавшим в эксперименте, было задано 9 вопросов с 24 вариантами ответов. Трое из них страдали эпилепсией, они использовали глубоковживлённые имплантаты и проговаривали ответы вслух.

Это сильно отличается от той идеи устройства, которую Facebook представила в 2017 году. Тогда это была концепция продукта для массового рынка, который позволил бы людям набирать силой мысли более 100 слов в минуту. Компания также говорила о гарнитуре для считывания мозговой активности с помощью ближнего инфракрасного света. Это могли быть очки виртуальной и дополненной реальности.

Источник: The Verge